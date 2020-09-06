Gazeteci-yazar Erbil Tuşalp'ın anısına saygı: Ne dediler?

T24 Haber Merkezi

Türkiye basın tarihinin önemli isimlerinden gazeteci- yazar Erbil Tuşalp'in vefat haberinin ardından çok sayıda siyasetçi, gazeteci ve yazar Twitter hesabından Tuşalp için mesaj paylaştı.

Paylaşımlarda, Tuşalp'in 12 Eylül 1980'deki askeri darbe dönemi yaptığı haberlere de vurgu yapıldı.

İlk paylaşım Erbil Tuşalp'in eşi Ayşegül Aktürk'ten geldi. Aktürk eşinin vefatını duyurdu:

''Eşim Erbil Tuşalp'i kaybettim. 7 Eylül Pazartesi günü, saat 15.00'de İzmir Karşıyaka Doğançay Mezarlığı'na defnedilecektir.''

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ''Daima doğruları savunan, çalışma ve eserleriyle karanlığa ışık tutan usta Gazeteci-Yazar Erbil Tuşalp’ın vefatından dolayı derin üzüntü duydum. Erbil Tuşalp’a Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum.'' ifadelerini kullandı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, ''Dik duruşundan asla taviz vermeden mesleğini yapan, bağımsız gazeteciliğin üstadı Erbil Tuşalp'i İzmir'de yitirdiğimizi üzüntüyle öğrendim. Yakınlarına ve tüm sevenlerine sabır diliyor, acılarını paylaşıyorum.'' şeklinde paylaşım yaptı.

Sanatçı Zülfü Livaneli de "Erbil de gitti. Geride onurlu bir isim bırakarak. Nur içinde yatsın" diye yazdı.

Adalar Belediyesi Başkanı ve kendisi de gazetecilik yapmış bir isim olan Erdem Gül "Yaprak dökümü gibi. Erbil Abi de gitmiş. Bu ülkenin bütün çilelerini çeken gazeteciler kuşağındandı. Güle güle Erbil Abi" sözleriyle duygularını ifade etti.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti yayımladığı başsağlığı mesajında "Değerli meslektaşımız Erbil Tuşalp'i kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Ailesine ve basın topluluğumuza başsağlığı diliyoruz" dedi.

Disk Basın-İş, ''Yaşamı ülkede zulmü gözler önüne sermekle geçen gazeteci Erbil Tuşalp'i yitirdik. Anısı önünde saygıyla eğiliyor, yakınlarına ve meslektaşlarına başsağlığı diliyoruz'' dedi.

Gazeteci Ünsal Ünlü, Tuşalp'in 12 Eylül 1980 askeri darbe dönemi yazdığı haberler sayesinde gazeteci olmaya karar verdiğini söyleyerek şunları söyledi:

''75 yaşında Basın Kartı iptal edilince "Benim için onurdur, insan olsalar onlar utanır!" diyebilen, 12 Eylül faşizminin en koyu günlerinde yazdığı işkence haberleri sayesinde gazeteci olmaya karar verdiğim, hiç yüz yüze gelemediğim ustam, ağabeyim #ErbilTusalp Devrin daim olsun''

Gazeteci Çiğdem Toker, "Duruşuyla öğretenlerdendi. Hiç eğilim bükülmedi. Gazetecilik mesleğinde 'abi' diye hitap ettiğim nadir kişilerdendi" dedi.

İsmail Saymaz, Tuşalp'in 12 Eylül'de cunta mağdurlarının ve demokrasinin sesi olduğunu söyleyerek, ''Gazeteci Erbil Tuşalp’i kaybettik. 12 Eylül’de cunta mağdurlarının ve demokrasinin sesi olmuştu, Erbil abi. “Eylül İmparatorluğu”, “Bin Tanık” ve “Bin Sanık” adlı kitapları yazarak, gazetecilikte bir cesaret timsali olmuştu. Ruhu şad, mekanı cennet olsun'' diye konuştu.

Gazeteci Reha Muhtar da "Beni algı operasyonuyla itibarsızlaştırmaya çalışan derin algı ajanları Milliyet gazetesinde çalıştığım ilk 10 yılımı ve Ateş Hattı'nı özenle gizlerler. İlk 10 yılda tanıdığım gazeteciydi Erbil Tuşalp. Genç gazeteciye olan dostluğu sevgisine minnetle. Saygı ve rahmetle" diye yazdı.

CHP İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır, ''Mücadeleci kişiliğinle, dik duruşunla, bağımsız kaleminle hatırlanacak ve unutulamayacaksın büyük üstat. Gazeteci - Yazar Erbil Tuşalp’ı yitirdik. Çok Üzgünüz. Rahmet olsun, ışıklar içinde uyusun'' dedi.

Gazeteci- yazar Enver Aysever ise, ''Erbil ağabeyi kaybettik. Namuslu bir aydını kaybettik. Çok üzgünüm. #ErbilTusalp'' ifadelerini kullandı.

Gazeteci Mine G. Kırıkkanat, ''Hayatımda tanıdığım en vicdanlı, ilkeli birkaç gazeteciden biri, güçlü bir kalemdi. Bir dürüstü kaybettik, acım büyük, uğurlar olsun sevgili dostum #ErbilTuşalp'' yazdı.

Sol Parti'den Alper Taş, ''Bir devrimci gazeteciyi kaybettik... Kalemine, emeğine saygıyla... #ErbilTuşalp'' diye konuştu.

Tiyatro oyuncusu Orhan Aydın, ''Canımızdan bir can düştü toprağa..gözümde yaş.. bedenimde hüzün..dağ çiçekleri soldu..ırmaklar sustu..gök ağladı. #ErbilTuşalp yıldızlara yoldaş oldu'' dedi.

Eski İHD Genel Başkanı Akın Birdal, ''Derneğimiz İHD’nin kurucularından ve bir dönem yönetim kurulu üyesi gazeteci, yazar yol arkadaşımız Erbil Tuşalp’’ı yitirdik. Çok üzgünüm. Ailesine ve insan hakları savunucularına başsağlığı dilerim'' ifadelerini kullandı.

Gazeteci- müzisyen Sina Koloğlu şunları söyledi:

''Erbil ağbi'yi İzmir'e geldiğim süre içinde Karaburun'da ziyaretine gitmiştim eşim ile birlikte. Sonraları ara ara yazıştık. Notlarıma bakınca 2019 tarihli son bir yazı hala duruyordu. 9 Eylül 2019 Erbil ağbinin doğum günü, mesaj atmışım. Cevap 23 Eylül'de gelmiş. #ErbilTuşalp

'Sina'cım 75 yılın ihmalidir benim değil! Gözlerinden öpüyorum'. Ekranda öyle kalacak. Anı gibi değil hep varmış gibi. 'Bin Tanık'lık etmişti ülkenin acılarına Erbil Tuşalp. Nur içinde yatsın.''

T24 yazarı Gökçer Tahincioğlu, ''Yaşamı boyunca ezilenlerin hakları için mücadele etti. Onurlu bir yaşam sürdü. Büyük bir kayıp. #ErbilTuşalp'' şeklinde konuştu.

Cumhuriyet yazarı Mustafa Balbay, ''Gazeteci-Yazar Erbil Tuşalp’i kaybettik. Erbil Ağabey, 12 Eylül’ün en karanlık günlerinde bile halkı aydınlattı. Davalardan, soruşturmalardan yılmadı. Bugünkü iktidarsa basın kartını iptal etti. Onu unutmayacağız. #ErbilTusalp'' yazdı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba şunları söyledi:

''Türkiye çok önemli bir değerini, Gazeteciliğin duayenlerinden #ErbilTuşalp'i kaybetti. Araştırmalarıyla karanlık kalmış pek çok siyasi olayı aydınlatan, Ömrü faşizmle mücadelede geçen, Bin işkence’nin gazeteci tanığı, 12 Eylül'ün korkusuz kalemi Erbil Tuşalp'i çok özleyeceğiz.''

Gazeteci Can Dündar, ''Yeni tanıyanlar için: #ErbilTuşalp'' diyerek şu paylaşımı yaptı:

RTÜK üyesi İlhan Taşçı, ''12 Eylül faşizmini sivri uçlu kalemiyle yazarak tarihe not düşen, gelecek kuşaklara örnek gazeteci değerli ağabeyim #erbiltuşalp i kaybetmenin tarifsiz hüznü... Yattığı yer incitmesin...'' ifadelerini kullandı.

Yazar Temel Demirer, ''Sırası mıydı be Erbil (Tuşalp) Abi ? Acımız sonsuz anısına hayranlık ve minnetle #ErbilTusalp''dedi.

Müzisyen Efkan Şeşen, ''Anısına saygıyla..unutmayacağız. #ErbilTuşalp'' şeklinde paylaşım yaptı.

Eski Cumhuriyet gazetesi yöneticisi ve avukat Akın Atalay, ''#ErbilTuşalp de göçüp gitmiş. Huzur içinde uyusun...'' dedi.

Gazeteci Ümit Sezgin, ''İlk istihbarat şefim, gerçek öğretmenimdi Erbil Tuşalp... Gazeteciliği öğretirken, hayata dair en kıymetli dersleri de vermişti. Bir ömür saygı duydum, cesaretine, azmine, inanmışlığına... Ah benim Erbil abim, ah...'' yazdı.

Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, ''Kalemini daima doğruluk ve tarafsızlık için tutmuş, ülkemizin önemli gazeteci-yazarlarından Erbil Tuşalp hayatını kaybetti. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve basın camiasına baş sağlığı diliyorum'' şeklinde bir paylaşım yaptı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı - İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, ''Araştırmacı gazeteci, yazar Erbil Tuşalp'i yitirdik. Gazeteci kimliğinin yanında insan hakları savunucusu ve sendikacı olarak da yeri doldurulmayacak Erbil Tuşalp'e Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine baş sağlığı dilerim'' diye yazdı.

Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, ''Gazeteci, yazar ve söz ustası Erbil Tuşalp’ı kaybettik. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesi, sevenleri ve basın camiasına baş sağlığı diliyorum'' dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Avukat Turan Aydoğan, ''Erbil Tuşalp'e saygı ve minnet... 'Okuyun, öğrenin, öğretin, çok da gülümseyin.' #ErbilTuşalp Tarihe düştüğü notlar için minnettarız. Işıklar içinde yat büyük devrimci'' yazdı.

Gazeteci Kadri Gürsel, ''Erbil Abi’yi yitirmişiz. Üretken, vicdanlı, duyarlı, usta gazeteci, meslek büyüğümüz Erbil Tuşalp... Kalbi şefkatle dolu, iyi bir insandı. Dünyamıza değerli bir miras bıraktı. Gazetecilerin, yakınları ve sevenlerinin başı sağolsun'' ifadelerini kullandı.

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, ''Erbil Tuşalp’ in anısına saygıyla. Bitmedi sürüyor kavga...'' dedi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, ''Haberleriyle, kitaplarıyla 12 Eylül'ün karanlık dönemini aydınlatmaya çalışan, her zaman gerçeğin peşinde bir gazeteci sorumluluğuyla hareket etmiş, gerçek aydınlarımızdan Erbil Tuşalp'e Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve çalışma arkadaşlarına başsağlığı diliyorum'' diye yazdı.

Eski Organize Suçlarla Mücadele Müdürü Avukat Adil Serdar Saçan, ''Gazeteci Erbil Tuşalp’in vefatından çok büyük üzüntü dudum. Erbil ağabeyi iyi tanırdım. Mert ve dürüst bir adamdı. Allah rahmet eylesin'' şeklinde paylaşım yaptı.

Yazar İnönü Alpat, şunları söyledi:

''Haftaya Barış Atay'a yapılan saldırıyla başladık, Kürt işçilere yapılan saldırıyla tamamlandık. Araya idam, salgın, Ege gerilimi, ilk pandemi hastanesinin Diyanet'e devrini sıkıştırdık. Yetmezmiş gibi bir de Erbil Tuşalp'in vefat haberini aldık. Daha ne olabilir, bilemedim.''

Eski CHP Milletvekili Zeynep Altıok Akatlı, ''Erbil Tuşalp ağabeyimizi kaybettik.. Hak, hukuk, demokrasi mücadelesi, eserleri ve taviz vermediği gazetecilik değerleriyle asla unutulmayacak!'' dedi.

Şair- yazar Eren Aysan, ''Son bir kaç gündür iyi haberler gelmiyordu.Kötü sonu aşağı yukarı tahmin edebiliyorduk.Erbil Tuşalp,12 Eylül karanlığında bir aydına reva görülen onca kötülüğü yaşadı.Bir defa daha gazetecilik, yazarlık sorumluluğuna,hakikati onca bedel ödemesine rağmen savunmasına minnettarız'' yazdı.

Tuşalp'in son paylaşımı

Erbil Tuşalp'in Twitter hesabından son paylaşımı ise 16 Ocak 2020 tarihli. 8 ay önce yaptığı paylaşımda Tuşalp ''Okuyan yazan herkes lütfen bir kez daha düşünsün: 1- Diyanet İşleri FETVA makamı değildir.2- Diyanet işleri fetva veremez açıklama yapar. 3- TC'de fetva olmaz..TİC'de fetva olur" diye yazmıştı.

Bu isimlerin yanı sıra Uluç Gürkan, Ahmet Tan, Fatih Polat, Yüksel Işık, Borçka Belediyesi, Sol Hafıza, Başar Başaran, Cüneyt Özdemir, Utku Çakırözer, Muammer Keskin, Mahmut Tanal, Melih Aşık, Meliha Okur, Avni Odabaşı, Yaşar Seyman, Halil Arda, Merdan Yanardağ, Hakan Aygün, Yavuz Alogan, Onursal Adıgüzel, Hasan Cemal, Ali Öztunç, Ali Ekber Yıldırım, Erdal Doğan, Hülya Topcu, Evrim Rozvanoğlu, Ömer Faruk Eminağaoğlu, Semih Çelenk, Türey Köse, Osman Akdemir, Hüseyin Yıldız, Sevgi Özel, Hasan Aydın, Nevzat Çelik, Yurdagül Şimşek, ÇGD, Ayhan Barut, İHD Genel Merkezi, Turan Hançerli, Şerdil Dara Odabaşı, Dilek Zaptçıoğlu da Erbil Tuşalp'e dair mesajlarını paylaştı. TIKLAYIN: ‘Bin işkence’nin gazeteci tanığıydı, Erbil Tuşalp’i kaybettik

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