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Spor

G.Saray yönetiminden F.Bahçe'ye Volkan Demirel desteği

G.Saray yöneticileri Ali Dürüst ve Abdurrahim Albayrak, F.Bahçe'nin milli kalecisi Volkan Demirel'e destek vererek, işbirliği teklifinde bulundu

17 Kasım 2014 17:44

Galatasaray Sportif A.Ş Başkan Yardımcısı Ali Dürüst, Kazakistan milli maçından önce Volkan Demirel'e yapılanları tasvip etmediğini belirterek bu konuda Fenerbahçe dahil bütün kulüplerle işbirliğine hazır olduklarını söyledi. Galatasaray Başkan Yardımcısı Abdurrahim Albayrak da, "Volkan Demirel'e yapılanlar kabul edilemez. Zaten artık maçlara kimse gelmiyor. Gelenler de bunları yapıyor. Böyle devam ederse kimse maç izlemeyecek" dedi.

Türk Telekom Arena'da oynanan Türkiye - Kazakistan maçı öncesinde kendisine gösterilen küfürlü tepkiden dolayı sahayı terk eden ve maça çıkmayan Volkan Demirel için bir yorum da Galatasaray cephesinden geldi.

Galatasaray Sportif A.Ş'de yer alan ve camianın önde gelen isimlerinden biri olan Ali Dürüst, maçın ardından yaptığı yorumda her türlü küfür olayına karşı olduklarını ancak oyuncuların da profesyonel olduğunu ifade etti.

Hürriyet'in haberine göre, Volkan Demirel'in yaşadıklarını 'kötü' olarak nitelendiren Dürüst, "Statlarda her türlü küfür olayına karşıyız ve gerekli tüm önlemleri de almaya çalışıyoruz. Sadece Fenerbahçe ile değil, tüm kulüpler ile bu konuda bir çalışma yapabiliriz. Statlardan küfürü uzaklaştırmalıyız" şeklinde konuştu.

 

Albayrak: Böyle devam ederse...

 

Galatasaray Başkan Yardımcısı Abdurrahim Albayrak, "Volkan Demirel'e yapılanlar kabul edilemez. Zaten artık maçlara kimse gelmiyor. Gelenler de bunları yapıyor. Böyle devam ederse kimse maç izlemeyecek" dedi.

Galatasaray Başkan Yardımcısı Abdurrahim Albayrak, Kazakistan maçı öncesi yaşanan Volkan Demirel olayıyla ilgili açıklamalar yaptı.

Albayrak, Fanatik'e yaptığı açıklamada "Volkan'a yapılanlar kabul edilemez. Milli Takım için sahada bulunan bütün çocuklar bizim oyuncularımız. Neden yapıldığına anlam veremiyorum. Zaten artık kimse maçlara gelmiyor. Gelenler de bunları yapıyor. Böyle devam ederse kimse maç izleyemeyecek. Bunlar yakışmıyor. Lütfen artık daha dikkatli olalım" ifadelerini kullandı.

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