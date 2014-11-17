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Spor

'Volkan patlaması' dünya basınında

Volkan Demirel'in Kazakistan maçı öncesi sahayı terk etmesine en dikkat çeken yorum İspanya'nın ünlü gazetesi AS'tan geldi

17 Kasım 2014 15:43

A Milli Futbol Takımı'nın Kazakistan'ı 3-1 mağlup ettiği 2016 Avrupa Şampiyonası eleme karşılaşması öncesi kaleci Volkan Demirel'in, kendisine edilen küfürlerden dolayı maça çıkmayıp sahayı terk etmesi, dünya basınında da büyük yankı buldu.

Dünyanın tanınmış haber ajansları ve spor basını, Volkan Demirel'in Kazakistan maçından önce sahayı terk etmesini birinci haber olarak gündemlerine taşıdı. Milli kalecinin maç öncesi ısınma hareketleri sırasında sahayı terk etmesi olayına en dikkat çeken başlık ise İspanya'nın ünlü gazetesi AS'tan geldi.

 

AS: Volkan Demirel'e ırkçı saldırı
 

Gazetenin internet sitesinde manşette yer alan haber, "Volkan Demirel'e ırkçı saldırı" başlığıyla verildi.

 

Marca: Volkan Demirel sahayı terk etti
 

İspanya'nın Marca gazetesi de, "Kendi taraftarı tarafından kendisine küfür edilen Volkan Demirel sahayı terk etti" ifadesini kullandı.

 

Reuters: Türk Milli Takımı kalecisi maçtan önce sahayı terk etti
 

Reuters Haber Ajansı ise Fenerbahçeli Volkan Demirel'in yaşadığı olayın, sarı-lacivertli takımın en büyük rakibi olan Galatasaray'ın stadyumunda gerçekleştiğini haberinde vurguladı.

 

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