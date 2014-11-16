A Milli Takım’da Volkan Demirel ıslıklanınca stadı terk etti!

Türkiye A Milli Futbol Takımı kalecisi Volkan Demirel, Kazakistan maçı öncesi taraftarların aleyhine tezahüratları ve ıslıklanması nedeniyle stadı terk etti.

A Milli Takımın, Kazakistan ile oynayacağı maçta kalesini koruyacak olan Volkan Demirel, maç öncesi ısınmaya çıktığında taraftarların kendisini ıslıklamasına büyük tepki gösterdi. Volkan sinirle soyunma odasının yolunu tuttu. Daha sonra ise TT Arena'yı terk etti. Milli Takım'ın kalesini Kazakistan maçında Volkan Babacan koruyacak.

Yedek kaleciler Volkan Babacan ve Harun Tekin ile ısınmaya çıkan Volkan Demirel’e sahaya çıktığında, TT Arena'nın tribünlerinden hem alkış hem de ıslıklar geldi.

Yaklaşık 10 dakika boyunca sahada ısınma hareketleri ile maça hazırlanan Volkan Demirel, kale arkasına döndüğü sırada ıslık sesleri yükseldi. Taraftarların yer yer gösterdiği protestolar üzerine Volkan Demirel, eldivenleri çıkardı ve “Ben gidiyorum. Ayıptır” diyerek taraftarın kendisini ıslıklamasına sinirlendi.

Volkan Demirel, ısınma çalışmalarını yarıda bırakıp soyunma odasının yolunu tuttu.

Diğer kaleciler Volkan’ı, sakinleştirmek adına birlikte soyunma odasına giderken Volkan Demirel, “ Hayır çıkmayacağım” tepkisi vermesi üzerine yedek kaleciler Volkan Babacan ve Harun Tekin sahaya çıkıp çalışmalarına devam etti.