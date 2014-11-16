Türkiye: 3 Kazakistan: 1

2016 Avrupa Şampiyonası Elemeleri A Grubu'nda 3 maçta sadece 1 puan toplayan Türkiye, 4. maçında Kazakistan'ı 3-1 yendi.

A Milli Futbol Takımı, 2016 Avrupa Şampiyonası Elemeleri A Grubu'ndaki 4. maçında Türk Telekom Arena'da Kazakistan'ı konuk etti. Maç öncesinde 11'de başlaması beklenen kaleci Volkan Demirel, yapılan küfürlü tezahürat sonrası ısınmayı bırakarak maçı terk etti.

Karşılaşma Türkiye'nin 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.Türkiye'nin golü 26. dakikada penaltıdan Burak Yılmaz'dan geldi. Ay yıldızlılara 2 farklı üstünlüğü götüren yine Burak Yılmaz'dan, bu kez 29. dakikada geldi. Türkiye karşılaşmanın 82. dakikasında Serdar Aziz ile skoru 3-0'a getirdi.

Rakip Kazakistan'ın tek golüyse 87. dakikada kaptan Smakov'un penaltıdan attığı golle geldi.

Karşılaşma bu skorla sona ererken, maçın son bölümünde rakip ceza sahasında hakemi aldattığı gerekçesiyle sarı kart gören Arda Turan cezalı duruma düştü. Yıldız futbolcu, Hollanda'ya karşı oynanacak maçta forma giyemeyecek.

Bu galibiyetle A Grubu'nda Türkiye puanını 4'e çıkarırken Kazakistan ise 1 puanda kaldı.

Grupta oluşan puan durumu şöyle:

1. Çek Cumhuriyeti: 12

2. İzlanda: 9

3. Hollanda: 6

4. Türkiye: 4

5. Letonya: 2

6. Kazakistan: 1

A Grubu'ndaki ilk 3 maçında sadece 1 puan alarak hayal kırıklığı yaratan A Milli Futbol Takımı, Kazakistan'ı yenerek çıkışa geçmeyi hedefliyordu.

Grupta üçer maç sonunda birer puanı bulunan iki takım son iki sırayı paylaşıyordu. Milliler, deplasmanda İzlanda'ya 3-0, İstanbul'da Çek Cumhuriyeti'ne 2-1 yenildi ve Riga'da Letonya ile 1-1 berabere kaldı. Kazakistan ise evinde Letonya ile golsüz berabere kalırken, Çek Cumhuriyeti'ne 4-2, deplasmanda ise Hollanda'ya 3-1 mağlup oldu.

Ay-yıldızlılar, Kazakistan karşısında sahaya Volkan Babacan, Semih Kaya, Serdar Aziz, Caner Erkin, Selçuk İnan, Ozan Tufan, Olcay Şahan, Arda Turan, Volkan Şen, Umut Bulut ve Burak Yılmaz 11'i ile çıktı.

Kazakistan'ın ise sahaya Mokin, Miroshnichenko, Abdulin, Maliy, Shomko, Karpovich, Smakov, Tagybergen, Islamkhan, Konysbaeg, Khiznichenko 11'iyle çıktı.