A Milli Takım'da Gökhan Gönül kadrodan çıkartıldı

A Milli Takım Euro 2016 A Grubu eleme maçında Kazakistan'ı ağırlıyor. Türk Telekom Arena Stadyumu'ndaki karşılaşmanın hakemi Rusya'dan Aleksei Eskov. Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'in dün basın toplantısında açıkladığı Kazakistan maçında sahada olacak ilk 11'de yer alan Fenerbahçeli Gökhan Gönül sakatlığı sebebiyle son dakikada kadrodan çıkartıldı.

Gökhan'ın bölgesinde Ozan Tufan'ın, onun boşalttığı bölgede ise Mehmet Topal ya da Alper Potuk'un oynaması bekleniyor. Bir diğer alternatif ise Terim'in çift forvete dönmesi ve Umut Bulut'a şans vermesi... Hürriyet’te yer alan habere göre, Fatih Terim'in dün düzenlediği basın toplantısında açıkladığı ilk 11 şu şekildeydi;

Volkan Demirel - Gökhan Gönül, Serdar Aziz, Semih, Caner - Ozan, Selçuk - Olcay, Arda, Volkan – Burak