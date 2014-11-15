Fatih Terim, 11 Milli'yi açıkladı

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, Kazakistan maçı öncesinde düzenlediği basın toplantısında, ilk 11'i açıkladı. Terim, devşirme oyuncu için kuralların zorluk çıkardığını belirtti.

Fatih Terim, futbolculardan İsmail Köybaşı ile birlikte Riva'daki Hasan Doğan Kamp Merkezi'nde basın mensuplarının karşısına çıktı.

İsmail Köybaşı'nın maçla ilgili kısa açıklamasının ardından Terim, gazetecilerden gelen soruları yanıtladı.

Kadroda sakat oyuncu bulunmadığını belirten deneyimli teknik adam, Gökhan Gönül'ün de oynayabilecek duruma geldiğini söyledi.

Fatih Terim, Kazakistan maçı ilk 11'ini de açıkladı:

Volkan Demirel, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Serdar Aziz, Semih Kaya, Selçuk, Ozan, Volkan Şen, Arda Turan, Olcay ve Burak Yılmaz.

'Galibiyet serisi'

İsmail Köybaşı, "Brezilya maçını konuşmaya değil, Kazakistan karşısında alacağımız galibiyete odaklanmamız gerekiyor" dedi. Köybaşı "Moral motivasyonumuz hocamızla doğru orantıda. İyi durumda. Alacağımız galibiyetler bizde özgüven oluşturacaktır. Çünkü sizler de farkındasınız ardı ardına alacağımız galibiyetler serisi gruptaki sıralamamızı değiştirecek. Ülke olarak nasıl iyi olduğumuzun herkes farkına varacak. Bizler de bunun bilincindeyiz" ifadelerini kullandı.

Terim, Kazakistan galibiyeti ile yeni bir dönemi yaşamaya başlayacaklarına inandığını belirtip "Sadece halkımızın değil, hepimizin beklentilerinin altında grup başlangıcı yaptık. Bizim de hoşumuza gitmiyor. Yarın, Türk Milli Takımı'nın iyi bir oyunla üç puan alacağına inanıyorum. Ondan sonra tablo ve ümitler değişecektir. Kazakistan maçı, her maç gibi çok önemli. Kazakistan'da fizik yapısı güçlü, aşağı yukarı her takıma gol atan bir rakip" ifadelerini kullandı.

Terim: Kimin canı yanarsa, bir başkasının canını yakmaya çalışıyor

Terim, Brezilya mağlubiyeti, taraftar protestosu ve sonrasında yapılan eleştirilerle ilgili şunları söyledi:

"Kimin canı yanarsa, bir başkasının canını yakmaya çalışıyor. Bundan vazgeçmeliyiz. İşin özü budur. Federasyon tek başına suçlu olabilir mi? Ben tek başıma olabilir miyim? Biz Brezilya ile berabere kalsak, kendimizi kandırsak daha mı doğru? Gerçekleri görmemiz ve beraber hareket etmemiz lazım. Bu federasyon hepimizin federasyonu. Ama çözümü beraberce üretmeliyiz. Her başarısızlıkta arayacağımız suçlular bize bir şey getirmiyor. Aşağı-yukarı 10 aydır buradayım, Ocak ayı içinde neler yaptık, yapmadık, neler yapacağız bunları nasipse açıklayacağız. Bazı şeyler kolay değişmiyor.

Kendi sahamızda finalden bir önceki maçta yedi tane yeseydik, bunun altından kalkabilir miydik? Kalkamazdık. Güçlü ülkeler, bu tip enkazların bile altından kalkanlardır. O gün orada olan hadiselerin bazılarını yadırgıyorum. Oyunculara ve kişilere olanları yadırgıyorum. Ben buraya şikayet etmeye, bahane üretmeye gelmedim, hepsini halledeceğim, halletmeliyiz. Yeter ki icraatleri yaparken, uluslarası düzeyde düşünelim ve uygulayalım. Ülke 100 yıl bahane üretti. Başımızı öne eğmenin hiçbir gereği yoktur. Kimse utanılacak bir şey yapmadı, hazırlık maçında mağlup olduk. Ama esas mesele, galibiyetlerden mağlubiyetlerden çok uzak anlam ifade eden Türk Futbolu meselesi. Bu hoş olmayan ortamdan nasıl çıkarız? 80 milyonluk ülkeyi futbolda tekrardan nasıl ayağa kaldırırız?"

'Devşirme konusunda kurallar bizi zorluyor'

Almanya'nın devşirme oyuncu sayısını 5-6'lardan, 8-9'lara çıkardığının altını çizen Terim, her ülkenin futbolunu geliştirmek için durmadan çabaladığını söyledi.

Fatih Terim, 'Milli Takım’da devşirme oyunculara yer vermeyi düşünüyor musunuz?' sorusuna şu yanıtı verdi:

"Devşirme için kural kaide de bize uymuyor. Kanunlarımızda beş sene gibi bir süre var, en son da FIFA'nın koyduğu beş sene süresi var. Bu nedenle zor oluyor. Kendini Türk hisseden herkes Türk'tür. Ama şu anda bu konuda herhangi bir yol almış durumda değiliz. Dediğim gibi kurallar bizi zorluyor."

Kaynak: Al Jazeera