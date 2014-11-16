Türkiye-Kazakistan maçını stattan izleyeceklere kötü haber

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), resmi Twitter hesabından bu akşam oynanacak Türkiye-Kazakistan maçıyla ilgili ulaşım bilgilerini paylaştı. Seyrantepe Metrosu saat 19.15'e kadar kapalı olacak.

Euro 2016 grup elemelerinde Türkiye'nin rakibi Kazakistan. TT Arena'da saat 21.45'te başlayacak mücadele Show TV'den canlı yayınlanacak.

Türkiye Futbol Federasyonu, metro hattında inşaat çalışmaları olan İstanbul Seyrantepe metrosuyla ilgili Twitter hesabından bir açıklama yayınladı. Açıklamada saat 19.15'e kadar metronun çalışmayacağı belirtildi.

Aynı metro Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde de inşaat sebebiyle kapalı tutulmuş, maçın oynanacağı haftaysa bir vatandaş metroda seyahat ederken, inşaattan "fırlayan" bir demir tarafından yaralanmıştı.

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:

“Seyrantepe Metro İstasyonu yapılan inşaat çalışmaları nedeniyle kapalıdır. Metro çalışmamaktadır. Sanayi Mah. ile stat arasında İETT tarafından kapasitesi artırılmış şekilde ring servis yapılacaktır. Seyrantepe Metro İstasyonu tüneli saat 19:15'ten itibaren yaya ulaşımına açılacaktır. Stadyuma ayrıca ana giriş olarak kullanılan Güney tarafından da giriş yapılabilecektir.”