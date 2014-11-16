Terim: Kazakistan maçında kötü tabloyu değiştireceğiz

A Milli Takım Teknik Direktörü Fatih Terim, bugünkü Kazakistan maçını kazanarak üzerlerindeki kara bulutları dağıtacaklarını söyledi. 4-0’lık Brezilya mağlubiyetinin çok abartıldığını savunan tecrübeli hoca, “Çözümü hep birlikte üretmeliyiz.” dedi. Terim ayrıca devşirme oyuncular için yeşil ışık yaktı.

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, bugünkü Kazakistan karşılaşması öncesi umutlu konuştu. 4-0’lık Brezilya mağlubiyetine rağmen hem takımın hem de kendisinin moralman iyi olduğunu belirten tecrübeli hoca, Kazakistan maçını kazanacaklarına inandığını söyledi. Elemelere, herkesin beklentisinin altında bir başlangıç yaptıklarını hatırlatan Terim, “3 puan alarak yeni bir başlangıç istiyoruz. Açıkçası Milli Takım’da böyle bir dönemi yaşadığımı da hatırlamıyorum. Bizim de hoşumuza gitmiyor. İzlanda, Çek Cumhuriyeti ve Letonya maçları iyi geçmedi. Kazakistan önünde Milli Takım’ın iyi, istenilen ve arzu edilen bir oyunla 3 puanı alacağına inanıyorum. Ondan sonra da tablonun, düşüncelerin ve ümitlerin değişeceğine yürekten katılıyorum.” diye konuştu.

Brezilya maçından kalan tüm kalıntıları ve kırıntıları nötr hale getirmek için uğraştıklarını ifade eden Terim, sözlerini şöyle sürdürdü: “Söylemek istediğim ama söyleyemediğim şeyler olabilir. Ancak bazı şeyleri konuşarak takımın havasını bozma niyetinde değilim. O zaman, amaca hizmet etmiş oluruz. Ben, bunu bilecek kadar tecrübeliyim. Bunları konuşma zamanı yakındır ve o zaman tartışırız. İnsanlar da bıktı zaten bunlardan. Yüreğimdeki, ‘yarın bir an evvel gelsin’ duygusunu kaçıramam."

Bir soru üzerine Brezilya karşılaşmasında tribünlerin tepkisiyle ilgili düşüncelerini aktaran 62 yaşındaki taktisyen, “Kimin canı yanarsa, bir başkasının canını yakmaya çalışıyor. Bundan vazgeçmemiz lazım. Utanacak bir şey yapmadık, sadece mağlup olduk. Biz, Brezilya ile berabere kalsak ve kendimizi kandırsak daha mı doğru? Bu federasyon, hepimizin federasyonu. Çözümü beraber üretmeliyiz. Her başarısızlıkta suçlu aramak, bize bir şey getirmiyor. Bazı şeyler kolay değişmiyor. Birçok şeyi hep beraber halletmek zorundayız.” açıklamasını yaptı.

'Devşirme oyuncu artık sorun olmamalı'

Önceki gece izlediği Almanya-Cebelitarık maçında devşirme oyuncu sayısının arttığına dikkat çeken Terim, konuşmasına şöyle devam etti: “Önceleri 5-6 tane olan devşirme oyuncu sayısının 8-9’a vardığını görüyorum. Mesela bizde yok böyle bir şey. Cebelitarık’ı, Ermenistan’ı, Portekiz’i izliyorum. Hepsinde yeni bir arayış var. Kimse durmuyor. Brezilya maçında kalırsak, bizi bir yere götürmez. Ne 3-0 yendiğimiz bir maç Türk futbolunu kurtarır ne de 4-0 yenildiğimiz bir maç Türk futbolunu batırır.” Ay-Yıldızlıların teknik patronu, devşirme oyunculardan bahsetmesinin, kendilerinin de böyle bir düşünce içinde olmalarından mı kaynaklandığı şeklindeki bir soru üzerine ise, “Açıkçası kurallarımız bize uymuyor. Kanunlarımızda 5 sene gibi bir süre var. Zor oluyor. Ama biz diyoruz ki, böyle bir global dünyada bu çok tuhaf bir şey değil. Kendi oyuncularımıza da güveniyoruz, inanıyoruz. Onlardan daha çok ortaya çıkarmak mecburiyetinde olduğumuzu hissediyoruz, o yönde çalışıyoruz. Kendisini Türk hisseden herkes Türk’tür. Ama bu konuda şu anda herhangi bir yol almış durumda değiliz. Kurallar ve kaideler bizi biraz zorluyor.” cevabını verdi.