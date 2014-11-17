Terim'den Volkan Demirel açıklaması: Oynayamayacak durumdaydı

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, taraftarların küfürlü tezahüratı yüzünden morali bozulan Volkan Demirel'in oynayamayacak durumda olduğu için kadrodan çıkarmak zorunda kaldığını söyledi.

Türkiye-Kazakistan maçına, skordan çok, Volkan Demirel'in taraftarlarla yaşadığı diyaloğun ardından sahaya terk etmesi damga vurdu.

Olayın ardından futbolseverlerin en çok merak ettiği konu Volkan Demirel'in ceza alıp almayacağı idi. Zira bu tip olaylarda Futbol Disiplin Talimatnamesi çok açıktı:

Milli müsabakaları 'mazeretsiz' terk eden futbolculara 2 ay ila 1 yıl arası men cezaları verilir.

Burada kritik kelime 'mazeretsiz'. Eğer bir futbolcu mazeretsiz olarak bu eylemi gerçekleştirirse ağır cezalara çarptırılır. Oysa Volkan Demirel'in çok önemli bir mazereti vardı. Stadı izinsiz terk etmesi gibi bir durum söz konusu değildi.

Ağlayarak soyunma odasına girdi

Taraftarların küfür ve hakaretleri sonrasında dayanamayan Volkan Demirel, ağlayarak soyunma odasına girdi. Hemen Fatih Terim'in yanına giden tecrübeli kaleci, "Hocam kötüyüm. Anama karıma küfür ettiler" dedi.

‘Seni kadrodan çıkardım zaten’

Terim de bunun üzerine, "Oynamayacak durumda olduğunun farkındayım. Seni kadrodan çıkardım zaten" cevabını verdi. Fatih Terim daha sonra Volkan'ı Türkiye Futbol Federasyonu'nun bir aracıyla evine gönderdi. Bu arada Volkan eseme listesinde ilk 11'de olduğu için Kazakistan Milli Takımı yetkilileri ile görüşüldü ve olay anlatıldı. Kazak yetkililer, "Bizim için sorun yok" cevabını verince, kaleye Volkan Babacan geçti.

Terim: Volkan oynayamayacak durumdaydı

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, karşılaşma sonrası Volkan Demirel olayı ile ilgili şunları söyledi:

"Açıkçası biz süreç sonrası, soyunma odası, dışarısı hepsini beraber konuşacağız. Ben içerideydim, dışarıda ne olduğunu bilmiyorum. Hep beraber değerlendireceğiz. Sonra bir şeyler söyleyeceğiz. Ne desem yanlış olur. Tamamen net olarak bir bilgi sahibi olmalıyız ki, herkesi doğru değerlendirelim. Volkan oynayamayacak durumdaydı. Biraz önce beraberdik, soyunma odasındaydı. Üzgündü tabii. Gitti, geri gelmek zorundaydı, eseme listesinde yer aldığı için. Beli de ağrıdığı için o raporu vermek zorundaydık."