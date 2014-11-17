Milli maça çıkmayan Volkan Demirel'e ceza mı geliyor?

Kazakistan maçı öncesi taraftara sinirlenerek stadı terk eden A Milli Takım kalecisi Volkan Demirel'e 2 ay ila 1 yıl arasında değişen 'men' cezası ve ağır para cezası verilecek

Türkiye-Kazakistan maçı öncesi kendisine küfür eden ve el hareketi yapan taraftarlara sinirlenerek stadı terk eden Volkan Demirel, bu davranışının bedelini çok ağır ödeyecek gibi görünüyor.

Hürriyet’te yer alan habere göre, Futbol Disiplin Talimatı'nın ilgili hükmü, milli müsabakayı mazeretsiz olarak terk eden futbolculara çok ağır cezalar ön görüyor. Madde aynen şöyle:

Madde 51 - Milli müsabakaya katılmamak

(1) Yayın yolu ile veya yazılı tebligata rağmen haklı bir sebebi olmaksızın resmi veya özel milli müsabakalara veya hazırlık çalışmalarına katılmayan veya geç katılan veya çalışma ve müsabaka yerini terk eden futbolcular iki aydan bir yıla kadar müsabakalardan men cezası ile cezalandırılır.

(2) İhlalin niteliğine göre futbolcunun bağlı bulunduğu kulübe de 65.000.-TL ila 130.000.-TL arasında para cezası verilir.