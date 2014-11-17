Volkan'a küfrettiği öne sürülen taraftar konuştu: Devam et dedim

Türkiye-Kazakistan maçı öncesi sosyal medyaya düşen görüntüde Volkan Demirel'e küfür ettiği öne sürülen Mehmet Kaya, "Küfür edenler Galatasaraylı idi. Ben Volkan'a 'profesyonelsin, oyununa bak' dedim" diye konuştu.

Milli maç öncesi Volkan Demirel ile bazı taraftarlar arasında yaşanan gerginlik sırasında, üzerinde yeşil beyaz forma olan bir taraftarın görüntüleri sosyal medyaya düştü. Görüntüde Yeni Amasyaspor taraftarı olan şahsın Volkan'a bir şeyler söylediği görülüyordu. Ses olmadığı için çoğu kişi bunun küfür olduğunu sandı.

Ancak, Hürriyet muhabiri İsmail Er'in devre arasında konuştuğu Mehmet Kaya, olayın çok farklı olduğunu anlattı. Genç Fenerbahçeliler Grubu üyesi olduğunu söyleyen Kaya, şöyle konuştu:

“Koluma da GFB yazdırdım. Ben Fenerbahçeliyim. Orada Galatasaraylılar küfür etti. Ben de Volkan'a 'profesyonelsin, oyununa bak, onlara aldırma' dedim. Benim kadar kimse Fenerbahçeli olamaz. Fenerbahçeli oyuncuya kimse küfür edemez. Bunun kavgasını verdim. Ama beni hedef gösterdiler.”