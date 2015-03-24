Gökçek'ten Arınç'a: Açıklamalarınla hep partinin başına dert oldun, seni dava edeceğim, hesap vereceksin

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bülent Arınç'ın sözlerine sosyal medya hesabından yanıt verdi. Gökçek açıklamasında “Senelerdir yaptığın açıklamalarla hep partinin başına dert oldun. Partide 10 kişiye sor, 9’u bunu teyit eder. Her kırdığın potu parti temizlemek için günlerini harcar” dedi. Gökçek açıklamasında, “Sanma ki hakaretlerin karşılıksız kalacak. Ben sana hakaret etmeyeceğim. Çünkü hakaret eden kişi kendi seviyesini ortaya koyar. Ancak seni dava edeceğim. Hesabını mahkemede vereceksin” dedi.

Melih Gökçek’in açıklamasının tam metni şöyle: