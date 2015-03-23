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Melih Gökçek, Bülent Arınç'ın sözlerinin ardından CNN Türk'te katılacağı programı iptal etti

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bülent Arınç, Gökçek için çok ağır ifadeler kullanmıştı.

23 Mart 2015 20:58

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bülent Arınç'ın kendisi hakkındaki sert eleştirileri sonrası CNN Türk'te katılacağı "Tarafsız Bölge" programını iptal etti.

"Bu ülkenin bir hükümeti var. Cumhurbaşkanı eleştirileriyle kendini yıpratıyor. İzleme Heyeti'ni faydalı görüyoruz" diyen Arınç'a yönelik en sert eleştiri Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'ten gelmiş, Gökçek, Arınç'ın çıkışının arkasında Erdoğan ve hükümet kanadının "paralel yapı" olarak nitelediği Fethullah Gülen cemaati olduğunu iddia etmişti. Gökçek, Arınç'ı istifaya çağırmış, istifa etmemesi halinde Davutoğlu tarafından görevden alınması gerektiğini savunmuştu.

Gökçek'e Bakanlar Kurulu toplantısından sonra yanıt veren Bülent Arınç, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nı ağır ifadelerle eleştirdi.

Arınç şunları söyledi:

Bu terbiyesizce bir açıklamadır. 'Gökçek kim, siz kimsiniz' diyenler oldu. Bugün buna karşılık vermeden geçmemek lazım.  Zamkla yapışmış koltuğa bir insan değilimdir. Benim bir sevdam vardır ama makam sevdası değildir. Adama kandırma değil, çıkar ilişkisi değil birilerini yaptığı gibi. Bu dava için kendimi feda ettim.

Senin hakkın değil, haddin değil. Okkalı cevap vermemi aklıma getirdim ama yapamayacağım. Kendine değil ama eşine çok büyük saygım vardır. Hayırsever bir kadındır, dindar bir insandır. Biz eşimle Nevin Hanım’ı çok severiz ve beğeniriz. Eşinin başarılarında en büyük katkısı olan bir hanımefendidir.

 

‘Kimin nerede havlayacağını biliriz’

 

Konuşsam Nevin Hanım’ı üzmüş olacağım. Gökçek’le ilgili 100 konuyu seçimden sonra konuşmak isterim. Hatta Biz kimin nerede havlayacağını, hangi işler çevireceğini biz biliriz.

 

‘Gökçek oğlunun milletvekili
adaylığını netleştirmek istiyor’

 

İsterseniz size yazar gizli bir mektup veririm, seçimden sonra açarsınız. Gökçek oğlunun milletvekili adaylığını netleştirmek istiyor. Birilerine yaranmak istiyor. Ahmet Hakan denen kişi ailemle. Onu kendine delil olarak kabul ediyor. Ahmet Hakan  beyin Gökçek’ten çok önce tanırım. Çok eleştirmiş bir insanım ama Sayın hakan gökçekten çok daha namusludur, şereflidir.

 

‘Bu yapının kucağında oturdu,
Ankara'yı parsel parsel sattı’

 

Ben sayın cumhurbaşkanımızın yanındayız. Ben buyum. Her şeyimle karşınızdayım. Amerika’ya giden benim ben bunları gizlemedim ki. Ama Gökçek bunlardan daha fazlasını yapmıştır. Bu yapının kucağında oturmuş, bu yapıya Ankara’ya parsel satmıştır. Zengin işadamlarına okul yaptırmıştır.

Biz o zaman devletin imkanlarını bu yapı için onların kucağına bırakmadık. Gökçek’in adaylığına o zaman itiraz ettim.

 

‘Hesabını sorarım’

 

Yeni bir başkana ihtiyacımız vardır dedim. O günden kalan bir hıncını bir şekilde çalışıyor. 8 Haziran’a kadar müsaade… Hesabını sorarım Gökçek’ten… Birileri  de kuklacılık yapıp bunu kullanırsa benim kulaklarım iyi duyar teşhir ederim.

 

CNN Türk Ekonomi Müdürü
Emin Çapa açıkladı

 

CNN Türk Ekonomi Müdürü Emin Çapa, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Arınç'ın sözlerinin ardından Melih Gökçek'in Ahmet Hakan'ın CNN Türk'te sunduğu "Tarafsız Bölge" programını iptal ettiğini duyurdu.

 

 
 

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