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Arınç'tan Gökçek'e: Haysiyetsiz, cemaatin kucağında, biz kimin nerede havlayacağını iyi biliriz!

Arınç'tan istifasını isteyen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'e

23 Mart 2015 20:19

Hükümet Sözcüsü Bülent Arınç, kendisini paralel yapının talimatıyla hareket etmekle suçlayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'i ağır ifadelerle eleştirdi. Bülent Arınç, Melih Gökçek için "Oy isterken paralel yapının kucağına oturmuştur" dedi. Gökçek için "haysiyetsiz", açıklaması için "terbiyesizce" diyen Arınç, "Biz kimin nerede havlayacağını biliriz" ifadesini kullandı. Bülent Arınç, Gökçek'i yolsuzlukla suçlayarak "Ankara’yı parsel parsel satmıştır" dedi. 

Arınç'ın konuşmasının ilgili bölümünden bazı ifadeler şöyle:

Değerli arkadaşlar, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Gökçek sonunda biz seni istemiyoruz, istifa et demiş.

Bu terbiyesizce bir açıklamadır. Evet içeride bazı arkadaşlarıma buna nasıl cevap vermem gerektiği konusunda Gökçek kim, siz kimsiniz diyenler oldu.

 

‘Gökçek’in açıklaması terbiyesizce’

 

Bu terbiyesizce bir açıklamadır. Gökçek kim siz kimsiniz diyenler oldu. Bugün buna karşılık vermeden geçmemek lazım. Benim görevden alınmamı istenilen kadar benim haysiyetli bir insan değildir. Zamkla yapışmış koltuğa bir insan değilimdir. Benim bir sevdam vardır ama makam sevdası değildir. Adama kandırma değil, çıkar ilişkisi değil birilerini yaptığı gibi. Bu dava için kendimi feda ettim.

Senin hakkın değil, haddin değil. Okkalı cevap vermemi aklıma getirdim ama yapamayacağım. Kendine değil ama eşine çok büyük saygım vardır. Hayırsever bir kadındır, dindar bir insandır. Biz eşimle Nevin Hanım’ı çok severiz ve beğeniriz. Eşinin başarılarında en büyük katkısı olan bir hanımefendidir.

 

‘Kimin nerede havlayacağını biliriz’

 

Konuşsam Nevin Hanım’ı üzmüş olacağım. Gökçek’le ilgili 100 konuyu seçimden sonra konuşmak isterim. Hatta Biz kimin nerede havlayacağını, hangi işler çevireceğini biz biliriz.

 

‘Gökçek oğlunun milletvekili
adaylığını netleştirmek istiyor’

 

İsterseniz size yazar gizli bir mektup veririm, seçimden sonra açarsınız. Gökçek oğlunun milletvekili adaylığını netleştirmek istiyor. Birilerine yaranmak istiyor. Ahmet Hakan denen kişi ailemle. Onu kendine delil olarak kabul ediyor. Ahmet Hakan  beyin Gökçek’ten çok önce tanırım. Çok eleştirmiş bir insanım ama Sayın hakan gökçekten çok daha namusludur, şereflidir.

 

‘Bu yapının kucağında oturdu,
Ankara'yı parsel parsel sattı’

 

Ben sayın cumhurbaşkanımızın yanındayız. Ben buyum. Her şeyimle karşınızdayım. Amerika’ya giden benim ben bunları gizlemedim ki. Ama Gökçek bunlardan daha fazlasını yapmıştır. Bu yapının kucağında oturmuş, bu yapıya Ankara’ya parsel satmıştır. Zengin işadamlarına okul yaptırmıştır.

 

‘Adaylığına itiraz ettim’

 

Biz o zaman devletin imkanlarını bu yapı için onların kucağına bırakmadık. Gökçek’in adaylığına o zaman itiraz ettim.

 

‘Hesabını sorarım’

 

Yeni bir başkana ihtiyacımız vardır dedim. O günden kalan bir hıncını bir şekilde çalışıyor. 8 Haziran’a kadar müsaade… Hesabını sorarım Gökçek’ten… Birileri  de kuklacılık yapıp bunu kullanırsa benim kulaklarım iyi duyar teşhir ederim.

 

Gökçek 'istifa et' demişti

 

Bülent Arınç, 21 Mart'ta yaptığı eleştirilerini pazar günü de sürdürerek kendisine mikrofon uzatan gazetecilere "Kimse unutmasın, bu ülkenin bir hükümeti" var demişti.

Başbakan Ahmet Davutoğlu, hükümet Erdoğan gerilimiyle ilgili şimdilik sessizliğini koruyor. AKP'den Arınç'a yönelik en sert eleştiri Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'ten gelmiş, Gökçek, Arınç'ın çıkışının arkasında Erdoğan ve hükümet kanadının "paralel yapı" olarak nitelediği Fethullah Gülen cemaati olduğunu iddia etmişti. Gökçek, Arınç'ı istifaya çağırmış, istifa etmemesi halinde Arınç'ın Davutoğlu tarafından görevden alınması gerektiğini savunmuştu.

 

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