Bülent Arınç: Davutoğlu tamamen masumdur, Erdoğan açıklamasını onunla konuşmadan yaptım!

Diyarbakır'da PKK lideri Abdullah Öcalan'ın Newroz mesajının okunduğu gün, "Cumhurbaşkanımızın İzleme Heyeti'nden habersiz olması imkansız. Hükümete yönelik eleştirileri Cumhurbaşkanımızı da hükümetimizi de yıpratabilir. İzleme Heyeti'nin faydalı olduğunu düşünüyoruz" diyerek "İzleme Heyeti'ni gazetelerden öğrendim. Doğru bulmuyorum" ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı eleştiren Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bülent Arınç, Başbakan Ahmet Davutoğlu başkanlığında ilk kez Çankaya Köşkü'nde düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısının ardından konuştu.

Arınç, cumartesi ve pazar yaptığı konuşmalarla ilgili olarak "Bütün şerefimle temin ediyorum, cumartesi ve Pazar yaptığım konuşmalarda değil ki içeriğini konuşmuş olayım. Perşembe ve Cuma akşamları bir araya geldik. Bursa’yla ilgili bilgime müracat etti. İkincisinde partimize gelmesi arzu edilen bir kişiyle konuşmam olmuştur. Sonuçlarını arz etmek için gittim. Bunun dışında Sayın Cumhurbaşkanım böyle konuştu, böyle diyeceğim gibi bir şey yok. Sayın Başbakanımız masumdur. Bu suç değil ki masum olsun. O görüşmelerin içeriği yanlış yansıtılmış olabilir" dedi.

Arınç'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:

Değerli arkadaşlar cumartesi ve Pazar günü bildiğiniz gibi konuşmalar yaptım.

Burada bir kısım basın sayın cumhurbaşkanımız ve hükümet arasında bir çekişme durumunu olduğunu belirten bir yazı yazdılar ve dedikodular yaptılar.

"Duygusal çıkışlar yaptı, sert çıkışlar yaptı" diye çok basit, çok sığ şeyler konuşuluyor. Yeni bir siyasetçi değilim.

Sözlerimi yanlış anlamak kaygısından kaynaklandı. Cumhurhurbaşkanımızla hukukumuzun yıllar öncesine dayandığımızı ve o süreçten geldiğimizi bilmemiz lazım. Cuymhurbaşkanımıza saygısızlık yapmamız mümkün değildir

‘Cumhurbaşkanımız halkın kahramanıdır’

Cumhurbaşkanımıza nezaketsizlik yapmayız, hukukumuz kardeş hukukudur bunu bilin.

Sayın cumhurbaşkanımız devletin başıdır, bizim liderimizdir, çile insanıdır, aile reisidir. Halkın kahramanıdır. Sayın cumhurbaşkanımız bazı konularda duygularını ifade ediyor ve ifade ederken.Onu yanlış bulduğumuzu söylemek değil, olayın eksik kalmış noktalarını tamamlamaktır.

Ben hükümetin bir üyesiyim hükümetimi elbette savunurum, eksik bilgileri tamamlamak da görevim olur.

‘Ben cam gibi bir adamım’

Konuşmamı analiz ederseniz polemik göremezsiniz. Benim sözlerimi o hiç yanlış anlamaz, ben de onun sözlerini hiç alçaltıcı kabul etmem.

Çözüm süreci ve diğer konularda cumhurbaşkanımız eksik bilgilendirdiysek kusuru kendimizde ararız. Sözler ortadadır, arkasında.

Ben cam gibi bir adamım önüm arkam bellidir. Kimsenin adamı değilim, kimsenin çantasını taşımadım. Ben evimi, ailemi bu dava için harcamış, tüketmiş bir insanı.

Sayın başbakanımla Bütün şerefimle temin ediyorum. Cumartesi, Pazar günü konuşmamı değil ki içeriğini konuşmuş olayım.

Konuşmamdan önce başbakan ile görüşmem olmadı. Sayın Ahmet Davutoğlu tamamen masumdur, bu suç değil ama.

Ama bizim o görüşmeleri başkaları dışarı başka aksettirmiş olabilir. Benim adım Bülent Arınç.

Her mikrofon uzatılışında bunu açıklamak zorunda mıyım? Ben uzatılan mikrofondan kaçmamış bir adamım.

‘Gökçek’in açıklaması terbiyesizce’

Bu terbiyesizce bir açıklamadır. Gökçek kim siz kimsiniz diyenler oldu. Bugün buna karşılık vermeden geçmemek lazım. Benim görevden alınmamı istenilen kadar benim haysiyetli bir insan değildir. Zamkla yapışmış koltuğa bir insan değilimdir. Benim bir sevdam vardır ama makam sevdası değildir. Adama kandırma değil, çıkar ilişkisi değil birilerini yaptığı gibi. Bu dava için kendimi feda ettim.

Senin hakkın değil, haddin değil. Okkalı cevap vermemi aklıma getirdim ama yapamayacağım. Kendine değil ama eşine çok büyük saygım vardır. Hayırsever bir kadındır, dindar bir insandır. Biz eşimle Nevin Hanım’ı çok severiz ve beğeniriz. Eşinin başarılarında en büyük katkısı olan bir hanımefendidir.

‘Kimin nerede havlayacağını biliriz’

Konuşsam Nevin Hanım’ı üzmüş olacağım. Gökçek’le ilgili 100 konuyu seçimden sonra konuşmak isterim. Hatta Biz kimin nerede havlayacağını, hangi işler çevireceğini biz biliriz.

‘Gökçek oğlunun milletvekili

adaylığını netleştirmek istiyor’

İsterseniz size yazar gizli bir mektup veririm, seçimden sonra açarsınız. Gökçek oğlunun milletvekili adaylığını netleştirmek istiyor. Birilerine yaranmak istiyor. Ahmet Hakan denen kişi ailemle. Onu kendine delil olarak kabul ediyor. Ahmet Hakan beyin Gökçek’ten çok önce tanırım. Çok eleştirmiş bir insanım ama Sayın hakan gökçekten çok daha namusludur, şereflidir.

‘Bu yapının kucağında oturdu,

Ankara'yı parsel parsel sattı’

Ben sayın cumhurbaşkanımızın yanındayız. Ben buyum. Her şeyimle karşınızdayım. Amerika’ya giden benim ben bunları gizlemedim ki. Ama Gökçek bunlardan daha fazlasını yapmıştır. Bu yapının kucağında oturmuş, bu yapıya Ankara’ya parsel satmıştır. Zengin işadamlarına okul yaptırmıştır.

‘Adaylığına itiraz ettim’

Biz o zaman devletin imkanlarını bu yapı için onların kucağına bırakmadık. Gökçek’in adaylığına o zaman itiraz ettim.

‘Hesabını sorarım’

Yeni bir başkana ihtiyacımız vardır dedim. O günden kalan bir hıncını bir şekilde çalışıyor. 8 Haziran’a kadar müsaade… Hesabını sorarım Gökçek’ten… Birileri de kuklacılık yapıp bunu kullanırsa benim kulaklarım iyi duyar teşhir ederim.

Erdoğan Davutoğlu görüşmesi

Cumartesi akşamı başbakanımız ve cumhurbaşkanımız görüştü ama özel kalem müdürü değilim içeriğini bilmiyorum.

'Öcalan'ın mektubundan beklentimiz farklıydı'

Öcalan’ın mesajının ne anlamına geldiğini kamu düzeni müsteşarlığımız analiz ediyor.Beklentimiz farklıydı ama mesaj bu haliyle bile olumlu buldum.

İzleme Heyeti

İzleme heyeti konusu bizim kabulümüzdür. İzleme heyetindeki kişileri akil insanlar içinden olacaktır. Her kafadan bir ses çıktı.

İzleme heyetine hangi görevler verilecek, bunu belirlediğimiz bir listemiz var. Kayıt altına alındı.

Akil kişiler içinde uygun gördüğümüz kişilerle iletişime geçilecektir. Sayın cumhurbaşkanımızı izleme heyeti konusunda ve çözüm süreciyle ilgili daha fazla bilgilendirme ihtiyacı doğdu. Bu aşamalar önemli aşamalardır, bu bizim eksikliğimiz olmuştur.

Sayın başkanımız ve ilgili arkadaşlarımız cumhurbaşkanımıza daha fazla bilgi vereceklerdir.

Gökçek ne demişti?

Bülent Arınç, 21 Mart'ta yaptığı eleştirilerini pazar günü de sürdürerek kendisine mikrofon uzatan gazetecilere "Kimse unutmasın, bu ülkenin bir hükümeti" var demişti.

Başbakan Ahmet Davutoğlu, hükümet Erdoğan gerilimiyle ilgili şimdilik sessizliğini koruyor. AKP'den Arınç'a yönelik en sert eleştiri Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'ten gelmiş, Gökçek, Arınç'ın çıkışının arkasında Erdoğan ve hükümet kanadının "paralel yapı" olarak nitelediği Fethullah Gülen cemaati olduğunu iddia etmişti. Gökçek, Arınç'ı istifaya çağırmış, istifa etmemesi halinde Arınç'ın Davutoğlu tarafından görevden alınması gerektiğini savunmuştu.