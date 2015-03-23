Melih Gökçek: Arınç'ın çıkışı paralelin emriyle oldu, hükümet Arınç'ı görevden almalı!

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bülent Arınç'ın, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a yönelik eleştirileri üzerine Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek, "Bülent Bey, Fethullah Hocamın son kozuydu. İşte hikayenin özeti" dedi. "Arınç'ın çıkışı paralelin emriyle oldu" ifadesini kullanan Gökçek, "Hükümetin Arınç'ı görevden alması gerektiğini" savundu.

Üçüncü göz olarak çözüm sürecine refakat etmek üzere planlanan İzleme Heyeti'ne "karşı olduğunu" açıklayarak hükümete muhalefet eden Erdoğan ile Arınç'ın, "Sorumluluk hükümette" diyen Arınç arasında çıkan kriz AKP içinde yayılıyor. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Bülent Arınç'ın Erdoğan'a "Ekranlarda konuşma" mesajına Arınç'ı paralel ilan ederek tepki gösterdi ve istifaya çağırdı.

Melih Gökçek'in Twitter hesabından paylaştığı yorumlar şöyle: