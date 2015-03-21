Hükümetten Erdoğan'a rest: Sorumluluk bizde, İzleme Heyeti’nde kararlıyız!

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile AKP Hükümeti arasında, 13 yıllık AKP iktidarı tarihinin en büyük krizi çıktı. Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bülent Arınç, üçüncü göz olarak çözüm sürecine refakat etmek üzere planlanan İzleme Heyeti'ne "karşı olduğunu, haberleri gazetelerden okuduğunu, süreci yöneten hükümetse gereğini yapması gerektiğini" açıklayarak hükümete sert çıkan Erdoğan'a rest çekti. Arınç, "ülkeyi hükümetin yönettiğini, sorumluluğun hükümette olduğunu ve İzleme Heyeti'nde kararlı olduklarını" açıkladı. Erdoğan'ın, "Gazetelerden okuyorum" dediği İzleme Heyeti'nden haberdar olduğunu duyuran Arınç, Erdoğan'ın "sadece son olayda değil, daha önceki birkaç olayda da kamuoyu önünde hükümeti eleştirir noktaya gelmesinin, hissi konuşmalarının kendisini ve hükümeti yıprattığını" vurguladı. Arınç 'Ben bundan hoşlanmadım, bu hoşuma gitmedi, bunu soğuk karşıladım veya sıcak karşıladım' beyanları kendi hissi beyanlarıdır" ifadesini kullandı.

Arınç, Erdoğan'ın İzleme Heyeti'ne olumlu bakmadığı yolundaki beyanlarının Abdullah Öcalan'ın Newroz mektubundaki mesajına da etki ettiğini vurgulayarak, "Dün açıklama yapılmasaydı acaba mektup nasıl olurdu" dedi.

Erdoğan ne demişti?

“İzleme Heyeti’nde yer alacak isimlerin belli olduğu” iddiası dün 21 Mart 2015) Ukrayna ziyareti öncesinde Atatürk Havalimanı’nda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a da soruldu. Erdoğan, “İzleme Heyeti”yle ilgili soruya şu yanıtı verdi: “Ben gazetelerde okuyorum. Böyle bir şeyden benim haberim yok. Bu olaya da ben olumlu bakmıyorum. Başbakanlığım döneminde de ‘Akil İnsanlar Heyeti'nden bir grubun gitmesine nasıl bakarsınız?’ dediklerinde bunu doğru bulmadığımızı o zaman da söylemiştim. Aynı şeyi şimdi de söylüyorum. İstihbarat kuruluşları ile bu işler yürür. Bizler o dönemde malum temsilcileri olan siyasi partiden 3 elemanı buraya gönderdik. Yine biz gönderdik. Hükümet olarak gönderdik. Bu sayının 3’ten 5’e, 7’ye çıkması veya ayrı bir grubun oraya gitmesi neyi değiştirecek ki. Birilerini tatmin için bu işler yapılmaz. Bunun dışındaki süreç kendi çerçevesi içinde kalmalıdır. Yeni bir roman mı yazdırılacak. Bunları da samimi bulmuyorum.”

Bülent Arınç, TRT Avaz'ın 6. kuruluş yılı ve "Nevruz'u Kutlama" programında konuştu.

Arınç'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Erdoğan'ın sözlerini yorumlayacak, eksik fazla konuşacak durumda değiliz. Bunu nezaketsizlik olarak kabul ederim.

İzleme Komitesi 5-6 kişi olacak denildi. Bunlar daha önce Akil Adamlar olarak görev yapmışlardı. TBMM'de geçen sene terörün sona erdirilmesi ismiyle kanun çıktı. Hükümetimiz bu kanunu uygulamak zorundadır. Çözüm süreci konusunda bugüne kadar atılan adımların bir noktası da İzleme Heyeti'nin oluşrutulmasıdır. Hükümetimiz bunu uygun görmektedir. Kimin hangi görevleri yapacağı konusunda bir yol haritamız mevcuttur.

Ülkeyi yöneten hükümettir, sorumluluk da hükümettedir.

‘Cumhurbaşkanı her şeyi çok iyi bilmektedir’

Bugün yapılanlardan, yarın geleceğimiz noktadan sayın Cumhurbaşkanımızın habersiz sayılması mümkün değildir, her şeyi çok iyi bilmektedir

‘Ne zaman emretmişse kendisine bilgi sunulmaktadır’

Milli Güvenlik Kurulu ne zaman emretmişse kendisine bilgi sunulmaktadır

Çözüm sürecinde aktör olan bakan arkadaşlarımız tarafından kendilerine arz edilmektedir

'Kendi hissi beyanları’

''Bundan hoşlanmadım, hoşuma gitmedi, soğuk veya sıcak karşıladım'' beyanları kendi hissi beyanlarıdır

Sorumluluk hükümetin üstündedir, bunları kendi özgün düşünceleri olarak kabul edebiliriz

‘Sayın cumhurbaşkanımız y ıpranabilir ’

Sayın cumhurbaşkanımızın bu konuşmaları eleştirilere yol açabilir, üzülebilir, yıpranabilir sayın cumhurbaşkanımız..

Cumhurbaşkanımızın böyle konuşması hatta hükümetimizi eleştiriyor noktaya gelmesi elbette hükümetimizi de yıpratabilir

Sayın cumhurbaşkanımızı çok sevdiğimiz için bu konuşmaları hükümetimiz adına değil ama kendisini yıpratabilir diye düşünüyoruz.

‘İzleme komitesini uygulamakta kararlıyız’

- Hükümet olarak izleme komitesini uygulamakta kararlıyız

- İzleme komitesinin faydalı olduğunu düşünüyoruz

- Bu tür konuşmalar tereddüt oluşturmamalı

‘Heyetteki isimleri sever ve takdim eder’

- İzleme heyetindeki isimler yeni isimler değildir

- Akil Adamlar heyetindeki isimlerdir

- Cumhurbaşkanımız da bu isimleri kendisi de çok sever ve takdir eder

- İzleme heyetindeki kişiler hakkında olumlu düşüncelere sahibiz

‘İsimler yakında açıklanır’

- Bu isimlerin tespit edilmesi konusunda hükümetimizin de verilecek görevler konusunda başbakanımızın da bilgi sahibi olduğunu düşünüyorum

- Yalçın Akdoğan’ın da katkısı büyüktür bunu biliyorum

- Sayın Akdoğan’ın ve başbakanımızın söylediklerine itibar etmeli, diğer haberlere itibar etmemeliyiz

- Pek çok haber dolaşabilir, itibar etmeyin

- Günü geldiğinde bizzat bilgi sunulacaktır

‘Öcalan mesajı olumlu’

- Dün açıklama yapılmasaydı acaba mektup nasıl olurdu

- Bu mesaj her yönüyle olumludur

- Bu mesajın verilmesini bile hükümetin bir başarısı olarak görüyorum

- Sayın cumhurbaşkanımızın başarısı olduğunu biliyoruz