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Bülent Arınç açıkladı, 'İzleme Heyeti' Erdoğan'a rağmen kuruluyor

Erdoğan, 'İzleme Heyeti'ni gazetelerden öğrendim, doğru bulmuyorum' demişti

23 Mart 2015 20:46

"Cumhurbaşkanımızın İzleme Heyeti'nden habersiz olması imkansız. Hükümete yönelik eleştirileri Cumhurbaşkanımızı da hükümetimizi de yıpratabilir. İzleme Heyeti'nin faydalı olduğunu düşünüyoruz" diyerek "İzleme Heyeti'ni gazetelerden öğrendim. Doğru bulmuyorum" ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı eleştiren Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bülent Arınç, İzleme Heyeti’nin kurulacağını söyledi. Arınç, İzleme heyeti konusu bizim kabulümüzdür. İzleme Heyeti’ndeki kişiler akil insanlar içinden olacaktır. Her kafadan bir ses çıktı” dedi.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bülent Arınç, Başbakan Ahmet Davutoğlu başkanlığında ilk kez Çankaya Köşkü'nde düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısının ardından konuştu.

Arınç’ın İzleme Heyeti’yle ilgili sözleri şöyle:

İzleme heyeti konusu bizim kabulümüzdür. İzleme Heyeti’ndeki kişiler akil insanlar içinden olacaktır. Her kafadan bir ses çıktı. 

İzleme heyetine hangi görevler verilecek, bunu belirlediğimiz bir listemiz var. Kayıt altına alındı.

Akil kişiler içinde uygun gördüğümüz kişilerle iletişime geçilecektir. Sayın Yalçın Akdoğan ve Başbakanımız iletişime geçecektir.

Sayın cumhurbaşkanımızı izleme heyeti konusunda ve çözüm süreciyle ilgili daha fazla bilgilendirme ihtiyacı doğdu. Bu aşamalar önemli aşamalardır, bu bizim eksikliğimiz olmuştur.

Sayın başkanımız ve ilgili arkadaşlarımız cumhurbaşkanımıza daha fazla bilgi vereceklerdir.

 

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