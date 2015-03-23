Sosyal medya bu anı konuşuyor: Arınç konuşunca Nevşin Mengü...

"İzleme Heyeti'ni gazetelerden öğrendim, doğru bulmuyorum" diyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı eleştirdiği için Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek tarafından istifaya davet edilen Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bülent Arınç'ın Bakanlar Kurulu toplantısının ardından yaptığı sert açıklamalar sosyal medyada da geniş yankı buldu.

"Gökçek" ve "Arınç" etiketleri Twitter'da kısa sürede en çok konuşulan konular arasına girerken, Arınç'ın konuşması sonrası CNN Türk'te Ana Haber Bülteni'ni sunan Nevşin Mengü'nün yüz ifadesinin yer aldığı fotoğraf da paylaşım rekorları kırdı.