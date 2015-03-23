Arınç fısıldadı, 'istifa mı, azil mi' tartışması başladı

Hükümet Sözcüsü Bülent Arınç, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile hükümet arasında kriz yaşandığı yorumlarına yol açan açıklaması sonrasında konuştu. Arınç, hükümet sözcüsü olarak yaptığı konuşmayı sonlandırırken “İnşallah bu salonunda defalarca buluşmak üzere” dedi.

Erdoğan’ın çözüm sürecinde İzleme Heyeti’nin varlığını onaylamadığını söylemesi üzerine Arınç, "Sorumluluk hükümette" dedi ve Erdoğan, dolaylı olarak "Ben konu mankeni değilim" yanıtını verdi.

Bülent Arınç, bugün akşam saatlerinde hükümet sözcüsü olarak yaptığı açıklamada, ilk konuşmasının Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun bilgisi dışında olduğunu belirtti. Arınç, gün içinde istifasını isteyen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'i ağır sözlerle eleştirdi. Gökçek için "haysiyetsiz" diyen Arınç, Gökçek'in Ankara'yı parsel parsel sattığını söyledi ve "Gökçek'i paralel yapının kucağına oturmakla" suçladı.

Arınç, konuşmasını bitirmeden 7 Haziran 2015 genel seçimi ertesini kast ederek "İnşallah 8 Haziran'a kadar bu salonda defalarca görüşmek üzere" ifadesini kullandı. Arınç'ın dikkat çekerken sözleri "istifa mı, azil mi" tartışmalarına yol açtı.