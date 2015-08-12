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Yaşam

Göçükte kalan madencinin cenazesi 10 buçuk saat sonra çıkarıldı!

Göçük, Kilimli İlçesi’ne bağlı Gelik Beldesi’nde saat 19.30 sıralarında meydana gelmişti

12 Ağustos 2015 20:09

Zonguldak'ta, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Karadon Müessese Gelik İşletmesi maden ocağında dün akşam meydana gelen göçükte yaşamını yitiren maden işçisi 30 yaşındaki Sezai Arslanbaş’ın cansız bedeni 10 buçuk saat sonra çıkarıldı.

Göçük, Kilimli İlçesi’ne bağlı Gelik Beldesi’nde saat 19.30 sıralarında yerin 260-360 kodları arasındaki galeride meydana geldi. Tavan çökmesi sonucu meydana gelen göçükte diğer işçiler son anda kaçarken, ayakları direk altında kalan Sezai Arslanbaş mahsur kaldı.

Durmuş Sevindik'in DHA'da yer alan haberine göre, TTK tahlisiye ekibi ve ocakta çalışan diğer işçiler Arslanbaş’ı kurtarmak için çalışma başlattı. Tavandan sürekli kömür gelmesi nedeniyle kurtarma çalışmaları güçlükle sürdürdü. Tahkimat yaparak tavandan kömürün gelmesini engelleyen ekipler, Arslanbaş’ın cenazesini 10.5 saat sonra saat 06.00’da asansörle yerüstüne çıkardı.

Ocak başında bekleyen madencinin eşi Zeynep Arslanbaş ve yakınları, onun battaniyeye sarılı cansız bedenini görünce gözyaşlarına hakim olamadı. İki çocuk babası 6 yıllık madenci Sezai Arslanbaş’ın cenazesi ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna konuldu.

Sosyal paylaşım sitesi Facebook’ta ’Sezai yorgun madenci Arslanbas’ yazısı paylaşan madenci Sezai Arslanbaş’ın cenazesi yapılacak otopsinin ardından memleketi Bartın’ın Kozcağız Beldesi’nde toprağa verilecek.

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