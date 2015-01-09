Zonguldak'ta maden ocağında göçük: 1 kişi hayatını kaybetti

Zonguldak'ta, özel şirkete ait kömür ocağında göçük meydana geldi. Göçükte maden işçisi Sinan Cin (32) hayatını kaybederken, işçi Kadir Nalbant (28) yaralandı. Sinan Cin, iş arkadaşlarının çalışması sonucu kısa sürede göçükten yaralı kurtarıldı. Durumu ağır olan Cin, yolda 112 Acil Servis ambulansına nakledildi. Ambulansta kalp masajı yapılan Sinan Cin, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Cin, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Doğan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, göçük, saat 15.00 sıralarında Dilaver Mahallesi'deki özel maden ocağında meydana geldi. Tavan çökmesi sonucu oluşan göçükte maden işçisi Sinan Cin mahsur kaldı. Kadir Nalbant ise kaçarken başına kömür parçalarının gelmesi sonucu yaralandı.

Sinan Cin, iş arkadaşlarının çalışması sonucu kısa sürede göçükten yaralı kurtarıldı. Sinan Cin ve Kadir Nalbant, aynı bölgedeki Türkiye Taşkömürü Kurumu Üzülmez Müessese Müdürlüğü'nde görevli ambulansa konuldu. Durumu ağır olan Cin, yolda 112 Acil Servis ambulansına nakledildi. Ambulansta kalp masajı yapılan Sinan Cin, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Cin, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Aynı hastanede tedavi altına alınan Kadir Nalbant'ın sağlık durumunun ise iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.