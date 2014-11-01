Maden faciaları bitmiyor; Zonguldak ve Bartın'da göçük: 2 ölü, 2 yaralı

Bartın'ın Amasra ilçesinde özel kömür işletmesine ait maden ocağında galeri açma işi sırasında meydana gelen göçükte mahsur kalan 3 Çinli işçiden 1'i kurtarıldı, 2 madenci ise hayatını kaybetti. Kazanın olduğu madenin sahibi Hattat Holding, madenin işletmecisinin kendileri olmadığını belirterek kazayla ilgili olarak, "Çinlilerle görüşün" açıklamasını yaptı.

Öğlen saatlerinde ise Kilimli İlçesi Gelik Beldesi Ayiçi Mahallesi'nde ruhsatsız olarak işletilen kömür ocağında meydana gelen göçükte ilk bilgilere göre 2 maden işçisi mahsur kaldı. Madencileri kurtarmak için çalışma başlatıldı.

20 Eylül'de yine aynı madende gerçekleşen kazada madenin sahibi Mehmet Hattat hurriyet.com.tr'ye açıklamada bulunmuştu. Hattat 1 Çinli işçinin öldüğü kazaya çok üzüldüğünü belirterek, "Maalesef böyle bir kaza yaşandı. Sayın reis-i cumhurumuzun söylediği gibi bu işin fıtratında kaza var" demişti.

Bartın'ın Amasra ilçesindeki Tarlaağzı köyünde özel bir maden ocağında galeri açma çalışmaları sırasında göçük meydana geldi. Göçük altında kalan 3 Çinli işçiden 1'i 2 saatlik çalışmayla kurtarılırken, 2 Çinli işçinin kurtarma çalışmaları sürüyor.

20 Eylül’de patron konuşmuştu

Bugün ise 20 Eylül tarihinde Hattat Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Hattat’ın kazayla ilgili olarak açıklama yaptığı madende bir kaza daha meydana geldi. 3 Çinli işçi göçük altında kaldı. Kazayla ilgili olarak hurriyet.com.tr’ye açıklama yapan şirket yetkilileri madende göçük olayını doğrularken madenin işletmecisinin kendileri olmadığını söyledi. Şirket kaynakları madenin 4 farklı Çinli firma tarafından işletildiği bilgisini verdi. Bu firmalarda ikisinin ismi Batong ve China Co. Olarak belirtildi. Hattat Holding 2005 yılında Amasya Bartın’da söz konusu madeni işletmeye açmıştı.

Sabaha karşı gerçekleşti

Göçük, sabaha karşı 04.30 sıralarında ilçeye bağlı Tarlaağazı Köyü mevkiinde özel bir maden ocağında yerin 300 metre altında meydana geldi. Çinli işçilerin galeri açma çalışması sırasında tavan çökmesi sonucu göçük göçük oluştu. 5 işçi kaçarak kurtulmayı başarırken, 3 işçi göçük altında kaldı. Kayaların arasındaki boşlukta kalan işçilerden 40 yaşındaki Shoupıng Sun, mesai arkadaşlarının çalışmasıyla yaralı olarak kurtarıldı. Sun, ambulansla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Diğer işçiler 37 yaşındaki Shoujle Sun ve 38 yaşındaki Maoshun Yang'ı kurtarmak için ise çalışma başlatıldı. Türkiye Taşkömürü Kurumu tahlisiye ekibi de kurtarma çalışmalarına katılmak üzere maden ocağına sevk edildi. Kurtarma çalışmalarına destek vermek amacıyla AFAD ekipleri de maden ocağı önünde bekliyor.

Vali Seyfettin Azizoğlu, 00.00-08.00 vardiyasında galeri açma çalışmalarını yürüten 8 Çinli işçinin çalıştığı bölgede göçük meydana geldiğini söyledi. Vali Azizoğlu, "5 işçi durumu fark edip kaçarak göçükten kurtulmuş. Biri yaralı olarak kurtarıldı. Diğer 2 işçimizi kurtarma çalışmalarımız sürüyor" dedi.

Öte yandan, madende çalışan Çinli işçilerin, Karaman'ın Ermenek İlçesi'ndeki maden ocağında meydana gelen kazadan sonra iş güvenliği tedbirlerinin artırılması için dün şirket yetkilileriyle toplantı yaptıkları ve taleplerini bildirdikleri öğrenildi.