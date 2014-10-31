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Zonguldak'ta 30 madencinin öldüğü faciada 5 sanığa hapis cezası

Zonguldak'ta 30 madencinin hayatını kaybettiği grizu faciasına ilişkin davada 3 TTK yöneticisinin de aralarında bulunduğu 5 sanığı 5 ile 10 yıl arasında hapis cezası verildi

31 Ekim 2014 18:43

Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesi, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) maden ocağında 17 Mayıs 2010'da meydana gelen, 30 madencinin hayatını kaybettiği grizu faciasına ilişkin davada yargılanan 3 TTK yöneticisinin de aralarında bulunduğu 5 sanığa, 5 ile 10 yıl arasında hapis cezası verdi.

Zonguldak'ta, 17 Mayıs 2010'da meydana gelen 30 maden işçisinin yaşamını yitirdiği grizu faciasıyla ilgili ceza davasında 4.5 yıl sonra karar çıktı.

Tutuksuz yargılanan 28 sanıktan taşeron firma ortaklarından Halim Köse ve proje sorumlusu Kadir İpek 10'ar yıl, dönemin müessese müdürü 6 yıl 3 ay, müdür yardımcısı Yusuf Ünlütürk ile İnşaat Emlak Daire Başkanı Mustafa Küçük 5'er yıl hapis cezasına çarptırıldı. Diğer 23 sanık ise beraat etti.

 

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