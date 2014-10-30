O madendeki işçiler 3 aydır maaş almıyordu, 2 asgari ücretten biri geri isteniyordu

Ermenek Güneyyurt’ta su dolan Has Şeker Madencilik’e ait ocakta mahsur kalan 18 işçiye, işverenin torba yasa bahanesi ile 3 aydır maaş vermediği ortaya çıktı. Hürriyet’ten Erdinç Çelikkan ve Rıza Özel’in haberine göre, iki oğlu madende mahsur kalan baba Şükrü Haznedar, “Oğullarım 3 aydır para alamıyordu. Alacaklarının ödeneceği vaadiyle indikleri madenin önünde umutsuz bekliyorum” dedi.

Öte yandan, Hüriyet’ten Hacer Boyacıoğlu’nun haberine göre, Dev Maden-Sen Başkanı Tayfun Görgün, ocakta mahsur kalan 18 maden işçisinin, “2 asgari ücretin birini işverene verme koşuluyla” yeniden işe başladığını iddia etti. Görgün ayrıca, kömür çıkarırken delinen havuzcuklar için önlem alınmamasının da kazaya neden olduğunu söyledi.

Maden işçileri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik’e aynı maaş sıkıntısını aktardı, artan maliyetler nedeniyle işverenin servisleri kaldırdığını ve yemek vermeyi kestiğini söyledi. İşçiler, torba yasa sonrası korkunç gelişmeleri ve sorunları şöyle aktardılar:

Pet şişeyle ihtiyaç

Herkes evinden zeytin, peynir, domates, soğan ve ekmek getiriyordu. İşveren yalnızca 15 dakika öğle arası veriyordu. Bu arada madenden geri çıkıp-inmek mümkün olabilir mi? Bu yüzden yerin yüzlerce metre altında yere sofra kurup getirdiklerimizi yiyoruz. Facia da böyle bir yemek sırasında oldu.

Daha acısı maden ağaları tuvalet izni bile vermiyordu. Arkadaşlarımız pet şişelere ihtiyaçlarını gideriyor, vardiya bitiminde dışarı çıkarıyordu.

Ermenek’te hiç bir madende sendika yok, işverenin insafına kalıyoruz. Buradan çıkıp başka bir madene gitsek, bizden önce adımız gidiyor. İşverenler söz birliği yapıyor, bu şartlarla çalışmaya zorluyor.

3 aydır, bu yasanın ardından servisleri de kaldırdılar. 20 kilometre yoldan kendi tuttuğumuz araçlarla Ekmeğimiz ‘Torba’ ile kestiler, kazalarda kaç canımızı yediler.”

Ocağın kapısında bekleyen Şükrü Haznedar, içeride kalan iki oğlundan ve diğer madencilerden bir haber gelmesini bekliyor. Çaresiz baba Haznedar, “Ali’m 34 yaşındaydı. 3 çocuğu vardı. Kerim’im 32 yaşındaydı, onun 2 çocuğu vardı. 3 aydır alacaklarını alamıyorlardı. ‘Paralarınızı vereceğiz, gelin’ dediler, ocağa indiler. Alacaklarıyla şimdi suyun bastığı madende kaldılar. Allahtan ümit kesilmez ama o kadar tazyikli suda da ümit olmaz. İşçiler bu baskının daha önceden işaret verdiğini söylüyorlar. Ölçüm yapılsaydı, risk ortaya çıkardı ama bunu yapmadılar” diye sitem etti.

Torba Yasa sonrası işletmecilerin maliyetten kazanamadığını zamandan kazanmaya çalıştığını bir madenci, Ramazan ayından beri maaşların verilmediğini söyledi. Bir başka maden işçisi ise “Bize işe dönmememiz durumunda hakkımızda yasal işlem başlatılacağını ve bir daha maaş verilmeyeceğini söylediler. Aramızda kredi borcu olan, eşi hamile olup sigortaya ihtiyacı olan, son kalan 50 günlük primini doldurmak için geri dönenler var” bilgisini verdi.

Öte yandan, Hüriyet’ten Hacer Boyacıoğlu’nun haberine göre, Dev Maden-Sen Başkanı Tayfun Görgün, ocakta mahsur kalan 18 maden işçisinin, “2 asgari ücretin birini işverene verme koşuluyla” yeniden işe başladığını iddia etti. Görgün ayrıca, kömür çıkarırken delinen havuzcuklar için önlem alınmamasının da kazaya neden olduğunu söyledi.

Ermenek'teki ocakta mahsur kalan 18 maden işçisinin, “2 asgari ücretin birini işverene verme koşuluyla” yeniden işe başladığı iddia edildi. DİSK’e bağlı Dev Maden-Sen Başkanı Tayfun Görgün, “Soma faciasından sonra çıkan torba yasada, kömür madeni işçilerine iki asgari ücretten az verilemeyeceği yönünde bir hüküm konuldu. Maden de bu yasadan sonra 45 gün süreyle kapalı kalıyor. Bu süreçte işveren, işçilerle pazarlık yapıyor ve bordro üzerinde gözüken iki asgari ücretin fiilen tek asgari ücret olması konusunda anlaşıyorlar” iddiasını gündeme getirdi.