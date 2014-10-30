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Politika

Vekiller Soma'daki madene girdi: Buraya çaresi kalmamış insandan başka kimse giremez

TBMM Soma Maden Faciasını Araştırma Komisyonu üyeleri, 301 işçiye mezar olan maden ocağına girip kazanın meydana geldiği bölgede ilk kez inceleme yaptı

30 Ekim 2014 22:05

Hülya Karabağlı

TBMM Soma Araştırma Komisyonu, bugün 301 madencinin hayatını kaybettiği Eynez Ocağı'nın 'kara kutusuna' girdi.

CHP Manisa Milletvekili Hasan Ören, aynı zamanda facianın çıkış noktası olarak bilinen kaza mahalli olan 150 metrelik yeri, "Buraya çaresi kalmamış insandan başka kimse giremez. Kaza olsun olmasın burada kimse çalışamaz. 'Alın yazısıdır', 'kaderdir' diyen girebilir. Gerçekten çok korkunç bir yer" diye anlattı.

Ören, madenler son teknoloji ile donatılmadığı sürece kazaların bitmesinin mümkün olmadığını söyledi.

 

'Baret olmasa başımız parçalanabilir'

 

Komisyon, kazanın can damarı olarak bilinen ve bilirkişi heyetine de açılmayan 150 metrelik alanda inceleme yaptı. Yine de 25 metrelik bir kısım tehlikenin tam geçmemesi yüzünden incelenemedi.

350 metrenın bir kısmını vagonla tamamlayan milletvekilleri kalan kısmında yürüdü. Ören, inilen yeri labirent diye anlatırken, "Baret olmasa, başımız parçalanabilir" diye aktardı.

Koridorun çok dar olması nedeniyle tek tek ve sürünerek bazen de dizlerini kırarak kaza mahalline ulaştıklarını anlatan Ören, "Çok kötü ve çok korkunç bir yerle karşılaştık" dedi. 

 

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