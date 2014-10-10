'Eynez maden ocağı uzmanlar tarafından incelenmeli'

CHP Manisa Milletvekili ve Soma Komisyonu üyesi Özgür Özel, bilirkişi heyetinin Soma Komisyonu tarafından dinlenilmesi, Eynez maden ocağında kazanın yaşandığı yerin görülmesi ve uzmanlardan oluşan bir heyetin Soma’yla benzer maden yapılarına sahip ülkelere ziyaret yapması yönündeki 3 ayrı önergesini Soma Komisyonu'na sundu.

CHP’li Özel, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

“Eylül ayının sonunda Soma Komisyonu olarak Eynez ocağına yaptığımız ziyarette madende kaza olan yere kadar giremedik. Ancak 150 metre kadar ilerledik. Bu noktadan sonrasında göçükler ve bariyerler vardı. Ancak, 1 ay içinde kazanın yaşandığı yere de ulaşılarak oralarda da gerekli onarım işlerinin yapılacağı ve dolayısıyla kazaya ait bilgi ve bulguların ortadan kaldırılacağı da açık. Bu nedenle Soma Komisyonu raporunu tamamlamadan bu bölgenin bir an önce görülmesi son derece önemli” dedi.

CHP’li Komisyon üyesi Özgür Özel’in bir diğer önerisinde ise bilirkişi heyetinin Soma Komisyonu tarafından dinlenilmesi öngörülüyor. Özgür Özel’in hazırladığı önergenin gerekçesinde şunlar yer alıyor:

“Çok sayıda kusur ve eksiği tespit ederek, faciayı ilgili mevzuat uyarınca da inceleyen ve bugüne kadar hazırlanmış raporlarla birlikte kapsamlı bir değerlendirme yapan Bilirkişi Raporu facianın neden meydana geldiğine ilişkin önemli bulguları ortaya koymuştur. Komisyonumuzun bundan sonraki çalışmalarına ışık tutması için söz konusu raporu hazırlayan; Maden Bilirkişisi Prof. Dr. Ercüment Yalçın, Elektrik Bilirkişisi Prof. Dr. Eyüp Akpınar, Maden Bilirkişisi Prof. Dr. Ahmet Hakan Onur, A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Alpaslan Ertürk’ü davet ederek dinlemesi son derece yerinde olacaktır. Komisyon uzmanlarımızın, konuyla ilgili bilim adamlarının, maden mühendislerinin katıldığı bir toplantıda bilirkişiler ile birlikte kazanın ortaya çıkışana ilişkin senaryoların irdelenmesi için bir toplantı tertip edilerek konu enine boyuna konuşulmalı ve raporu yazan Bilirkişi heyetinin elinde bulunan bilimsel veri ve deliller üzerinden görüş alışverişi mutlaka yapılmalıdır.”

ABR ve Avustralya madenlerinin Soma ile ilgisi yok

CHP’li Özgür Özel’in bir diğer önerisinde ise Komisyonun değil ama uzmanlardan oluşan bir heyetin Soma’yla benzer maden yapılarına sahip ülkeleri ziyaret etmesi öngörülüyor. Özgür Özel’in bu önergesinin gerekçesinde ise Komisyonun daha önceden gitmeyi düşündüğü ancak daha sonradan iptal olan Amerika ve Avustralya ziyaretlerinin ise uygun tercihler olmadığı belirtiliyor.

CHP’li Özgür Özel’in önergesinin gerekçesinde; komisyonun dinlediği kişiler tarafından da seçilen bu iki ülkenin- Amerika ve Avustralya-maden yapısının Soma ile uzaktan yakından alakasının olmadığının ortaya konulduğu ifade edildi.

Bu önergenin gerekçesinde “Gerek bugüne kadar dinlediğimiz uzmanlar, gerek edindiğimiz tecrübeler ile birlikte düşünüldüğünde şu anda bu ziyaretlerin yapılmamasının bir eksiklik olmadığı ve kamu kaynakları açısından da o günlerde böyle bir maliyete girilmemesinin yerinde olduğu bir kez daha ortaya çıkmıştır. Ancak, Komisyonumuzun hazırlayacağı raporu ve ülkemizin madencilik faaliyetleri ile mevzuatına ışık tutacak çalışmalar açısından, Soma madenlerinin yapısına benzer ülkelerin tespit edilerek, bunlardan 1 ya da 2’sine ziyaret yapılması ve özellikle bu ülkelerdeki iş güvenliği tedbirlerinin yerinde incelenmesi faydalı olacaktır” ifadeleri yer aldı.