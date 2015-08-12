Zonguldak'ta maden ocağında göçük: 1 işçi mahsur



Zonduldak'ta, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Karadon Müessese Müdürlüğüne bağlı; Kilimli ilçesindeki Gelik işletmesi maden ocağının eksi 260-360 kodunda, henüz belirlenemeyen nedenle göçük meydana geldi.

Göçük sırasında madende çalışan işçilerden Sezai Aslanbaş, mahsur kaldı.

Mesai arkadaşları ile olay yerine çağrılan TTK kurtarma ekipleri, Aslanbaş'a ulaşabilmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Genel Müdürü Burhan İnan, "Göçük altında kalan işçimizi kurtarma çalışmaları sürüyor. Uzman ekiplerimizin madenciye ulaşmasını bekliyoruz" ifadesini kullandı.