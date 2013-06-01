Gezi Parkı eylemi 5. gününde



Sabah yaklaşık üç saatlik suskunluğun ardından olaylar sürüyor. Polis, Taksim meydanı çevresindeki göstericilere müdahale ediyor. Polisin gaz ve tazyikli su dışında plastik mermi kullanması da dikkati çekti. Ankara'da da Güven Park çevresindeki göstericilere müdahale edildi.

Gezi Parkı'na yapılması planlanan Topçu Kışlası projesinin durdurulması için yapılan protestolar 5'inci gününde sürüyor.

Cuma sabahı 05.00 sularında başlayan polisin sert müdahalesine yönelik gösteriler, gün boyunca önce İstanbul'un merkezi noktalarına daha sonra da Türkiye geneline yayıldı.

Protestocuları Gezi Parkı'na yaklaştırmak istemeyen polis, 07.00 sularında verdiği aranın ardından 10.15'de Taksim'de tekrar müdahaleye başladı.

Polis, ara sokaklardan Taksim'e yürümek isteyen ve çevrede toplanan gruplara biber gazı ve tazyikli su kullanıyor.

Gümüşsuyu, Kazancı yokuşu, Sıraselviler, Harbiye ve Tarlabaşı girişinde polis geniş güvenlik önlemleri aldı. Gezi Parkı çevresine konulan bariyerler ise hala duruyor ve giriş yasak.

Taraftar grupları

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray taraftar gruplarının da aralarında yeraldığı yaklaşık bin 500 kişilik kalabalığa İstiklal Caddesi'nde polis müdahalede bulundu. İstiklal Caddesi Fransız Konsolosluğu önünde toplanan grubun meydana doğru yürüyüşe geçmesiyle polis gruba müdahale ederek Tünel'e kadar kovaladı.

Bu sırada başka yönden meydana ulaşmayı başaran bir grup Talimhane tarafında çöpleri ateşe verdi. Polis kısa sürede gruba ve ateşe müdahale etti.

MHP'lilere sert müdahale

Öğlen saatlerine gelindiğinde ise Taksim çevresinde toplanan gruplara müdahaleler azaldı. Ancak meydana yönelen gruplara tazyikli su ve biber gazı ile müdahaleler sürüyor.

Saat 13.00 sularında meydana yürümek isteyen MHP'li bir gruba polis müdahale etti. Grubun içinde olan MHP'li vekil Abdurrahman Başkan, polise tepki gösterdi.

Plastik mermi

Göstericileri uzaklaştırmak isteyen polisin zaman zaman plastik mermi kullandığı da görüldü. Bu olayların birinde ATV kameramanı İsmail Velioğlu yaralandı. İsabet eden plastik mermiden parmağı kırılan kameraman tedavi altına alındı.

Sabah saatlerinde çalışan otobüslerin durumu ise şu sıralar belirsiz. Metro ise sadece Şişli'ye kadar çalışıyor.

Dün Taksim ve çevresinde gözaltına alınan 81 kişi adliyeye sevkedildi.

İzmir'de, ise 115 kişi gözaltına alındı.

Dün gece Sıraselviler, Harbiye, Gümüşsuyu ve Galatasaray'da yapılan müdahaleler sabaha kadar sürmüştü.

Ancak polisin elindeki gaz stoğunun azalmasının ardından Bursa'dan getirilen yeni stoklar, bu sabah İstanbul'a ulaştı. Ayrıca 09.00 sularında da İstanbul dışından gelen çevik kuvvet birlikleriyle de görev değişimi yapıldı.

Bu değişiklikler sırasında Taksim çevresinde ve meydanda hayat normale dönmüştü.

Dün gecenin en önemli olayı ise Acıbadem civarında D-100'ü kapatan grubun, Boğaziçi Köprüsü'nden geçerek, Taksim'e doğru ilerlemesi oldu. Bu grup, Yıldız çıkışında polis müdahalesiyle karşılaştı. Barbaros Caddesi'nde sabah kadar süren gerginlik saat 09.30 sularında sona erdi.