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Gezi Parkı direnişinde dün yaşananlar

T24'ün Gezi Parkı direnişini yansıttığı haberler...

01 Haziran 2013 13:21

Taksim'de Gezi Parkı direnişçilerine karşı polisin sert müdahalesi dün T24'te yer aldı.

İşte dün gün boyu Gezi Parkı direnişini takip eden T24'ün paylaştığı haberler şöyle:

 

Uluslararası Af Örgütü Gezi Parkı için tüm dünyada eylem çağrısı yaptı!

 

Guardian: Park eylemleri Türk Baharı'nın tohumlarını attı

 

Beyaz Show, izleyicisi Gezi Parkı protestosuna gidince iptal oldu

 

Gezi Parkı direnişi 9 ile yayıldı, onbinlerce kişi sokağa döküldü!

 

Bilirkişi Taksim'e kışla yapılmasını uygun bulmadı, inşaat durabilir!

 

Cem Yılmaz: Ahaliyi aptal sanmanın bir neticesi olacaktı elbet!

 

Mahkeme, Topçu Kışlası hakkında yürütmeyi durdurma kararı verdi!

 

Gezi Parkı'nda kan döküldü, Ahmet Şık hastanede

 

Taksim'de kan aktı; Cihaner herkesi hak aramaya çağırdı

 

İşte Gezi Parkı direnişinin sembolü 2. kırmızılı kadının videosu

 

Polisin gaz sıktığı direnişçilere asker yardımı

 

Polisten 3'üncü defa gaz bombası; BDP'li Önder hastaneye kaldırıldı!

 

Sendikacı polislerden gazcı polislere: Elinizi vicdanınıza koyun!

 

Okan Bayülgen'den 'Gezi Parkı eylemine' destek

 

Perakende firmaları Gezi Parkı'nda mağaza açmayacaklarını açıkladı

 

Hastaneden çıkan BDP'li Önder: Bunun altından kalkamazlar, hesabını soracağız

 

AB ve ABD'den Türkiye'ye 'Gezi Parkı' uyarısı

 

Gezi Parkı'nda yapılan müdahaleye Uluslararası Af Örgütü'nden kınama

 

'Yeter! Esnafım, işçiyim, memurum çocuğuma ekmek götürmek istiyorum!'

 

Starbucks: Kapımız polisin gaz bombasından etkilenen herkese açıktır

 

Taksim gaz bombasından ağlarken, TBMM'de Muammer 'Güler'

 

Sezen Aksu: Yönetimin vatandaşa şiddet uygulaması bizi uygarlıktan uzaklaştıran bir yol

 

İçişleri Bakanı'ndan Gezi Parkı açıklaması: Israr olunca polisin dağıtmaktan başka çaresi yok

 

Kadir Topbaş: İstanbul projelerimizi belki net olarak anlatmadık

 

Vali Mutlu: Doğa katliamı yok istismar var, Topbaş: eyleme gelenlerin ardında başka güçler var

 

Eski Bakan Günay'dan 'adalet' ve 'kalkınma'lı tweet

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