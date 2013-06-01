Gezi Parkı direnişinde dün yaşananlar

Taksim'de Gezi Parkı direnişçilerine karşı polisin sert müdahalesi dün T24'te yer aldı.
İşte dün gün boyu Gezi Parkı direnişini takip eden T24'ün paylaştığı haberler şöyle:
Uluslararası Af Örgütü Gezi Parkı için tüm dünyada eylem çağrısı yaptı!
Guardian: Park eylemleri Türk Baharı'nın tohumlarını attı
Beyaz Show, izleyicisi Gezi Parkı protestosuna gidince iptal oldu
Gezi Parkı direnişi 9 ile yayıldı, onbinlerce kişi sokağa döküldü!
Bilirkişi Taksim'e kışla yapılmasını uygun bulmadı, inşaat durabilir!
Cem Yılmaz: Ahaliyi aptal sanmanın bir neticesi olacaktı elbet!
Mahkeme, Topçu Kışlası hakkında yürütmeyi durdurma kararı verdi!
Gezi Parkı'nda kan döküldü, Ahmet Şık hastanede
Taksim'de kan aktı; Cihaner herkesi hak aramaya çağırdı
İşte Gezi Parkı direnişinin sembolü 2. kırmızılı kadının videosu
Polisin gaz sıktığı direnişçilere asker yardımı
Polisten 3'üncü defa gaz bombası; BDP'li Önder hastaneye kaldırıldı!
Sendikacı polislerden gazcı polislere: Elinizi vicdanınıza koyun!
Okan Bayülgen'den 'Gezi Parkı eylemine' destek
Perakende firmaları Gezi Parkı'nda mağaza açmayacaklarını açıkladı
Hastaneden çıkan BDP'li Önder: Bunun altından kalkamazlar, hesabını soracağız
AB ve ABD'den Türkiye'ye 'Gezi Parkı' uyarısı
Gezi Parkı'nda yapılan müdahaleye Uluslararası Af Örgütü'nden kınama
'Yeter! Esnafım, işçiyim, memurum çocuğuma ekmek götürmek istiyorum!'
Starbucks: Kapımız polisin gaz bombasından etkilenen herkese açıktır
Taksim gaz bombasından ağlarken, TBMM'de Muammer 'Güler'
Sezen Aksu: Yönetimin vatandaşa şiddet uygulaması bizi uygarlıktan uzaklaştıran bir yol
İçişleri Bakanı'ndan Gezi Parkı açıklaması: Israr olunca polisin dağıtmaktan başka çaresi yok
Kadir Topbaş: İstanbul projelerimizi belki net olarak anlatmadık
Vali Mutlu: Doğa katliamı yok istismar var, Topbaş: eyleme gelenlerin ardında başka güçler var
Eski Bakan Günay'dan 'adalet' ve 'kalkınma'lı tweet