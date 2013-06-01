Erdoğan: Taksim'de göstericiler dürüst davranmıyorlar, soruyorum muhatabım kim?'

Başbakan Tayyip Erdoğan, Gezi Parkı'na Topçu Kışlası ve alışveriş merkezi (AVM) yapılması projesi için onbinlerce insanın sokaklarda yaptığı protestolara tepki gösterdi. "Biber gazı kullanımında bir yanlış var, eyvallah" diyen Erdoğan, "Topçu Kışlası'nı yapacağız. Polis orada dün de vardı, bugün de var, yarın da olacak" dedi. Göstericilerin "dürüst davranmadığını" iddia eden ve "Soruyorum; muhatabım kim" diyen Erdoğan, yeniden yapılacak Topçu Kışlası'nın girişinin AVM veya şehir müzesi yapılabileceğini açıkladı. Ana akım medyanın protesto gösterilerini yeterince yansıtmaması eleştirilerine rağmen, Erdoğan medyanın olayları kışkırttığını öne sürdü ve "CHP'nin internet sitelerini" suçladı.

Erdopan, Türkiye'yi ayağa kaldıran Gezi Parkı direnişine ilişkin olarak ilk değerlendirmesini, Türkiye İhracatçılar Meclisi Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada yaptı.

Erdoğan'ın konuşmasından bazı satır başları şöyle:

Geçen 10 yılda sektör 4 kat artış sağladı

Her zaman bakanlarımla birlikte destekçiniz olmaya devam edeceğiz

Dünyadaki olumsuzluklara rağmen iyi durumdayız

IMF’e borç defterini kapattık

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları Türkiye'nin kredi notunu artırdı

Ekonomik gelişmeler bölgesel gücünüzü teyit etti

Hukuk ve demokrasinin askıya alındığı her dönemde ülke ve millet olarak ağır faturalar ödedik

Muhalefet de iktidar kadar kaliteli olmak zorunda

Sistem içinde en az iktidar kadar muhalefet de güçlü, kaliteli, seviyeli olmak zorundadır

En az iktidar kadar çalışmak, proje üretmek durumundadır

Muhalefet iktidarın seviyesine ulaşamazsa, yanına yaklaşamazsa aşırı uçların eline geçer

İktidar nasıl boşluk etmezse muhalefet de boşluk kabul etmez

Ama biz çok büyük boşluk yaşıyoruz

Seçmen oy verdiği partinin kaliteli, seviyeli yönetim istiyor

Toplumda çok ciddi tahrikler yapıldığını görüyoruz

Çoğunluğun azınlığa dayatma yapmasını kabul edemeyiz

76 milyonun tamamına hatırlatmak istiyorum. Türkiye parlamenter sistemin tıkır tıkır işlediği bir ülkedir

Çoğunluğun oyunu alarak iktidara gelen hükümetin dilediğini yapabileceğini iddia etmiyorum

Çoğunluğun azınlığa dayatma yapmasına bugüne kadar kabul etmedik

Bundan sonra da kabul etmeyiz

Türkiye’nin tarihinde çoğunluğun sesine kulak verilmemiştir

Bidon kafalı, göbeğini kaşıyan adam olarak görülmüştür çoğunluk

Demokratik tepki sandıkta konur

Hükümetin uygulamalarıyla meselesi olanlar hukuk yoluyla şikayetlerini dile getirirler

Sandıkta demokratik tepkiler ortaya konulur

Bu işin ölçüsü sandıktır

Sandı dışında netice arayanlar anti demokratik uygulamaların peşindedir

Arkadaşlarını ipe götürenler…

Menderes neden idam edildi?

Gerekçesi neydi?

Aynı şeyi 12 Eylül’de de yaşamadık mı?

Hukuk dışı eylem yapma hakkınız yok

Bu ülkede herkesin görüşlerini ifade etme hakkı vardır

Hukuk çerçevesinde eylem yapma, düşüncelerini söyleme hakkı vardır

Hukuk dışı eylem yapma, yoldan geçenlere zarar verme hakkı yoktur

Ağaçlar kesiliyor

Türkiye’de gerilimi arttırmaya hiç hakkı yoktur

Politika üretemeyen muhalefetin illegal örgütlerle nasıl görev aldığı defalarca gördük

Herkese sesleniyorum

Oynanan oyunu herkesin görmesini istiyorum

Gezi parkıyla ilgili bazı eylemler yapılıyor gerekçe ne ?

Ağaçlar kesiliyor, Topçu Kışlası yeniden yapılacak, AVM yapılacak

Taksim’de gezi parkında yapılan çalışmanın Topçu Kışlasıyla ilgisi yoktur

Topçu Kışlası'nı yapacağız, gökten inme bir proje değil.

Topçu kışlasını yağacağız

Şimdi bakın. Oynanan oyunu gayet iyi görün. Taksim Gezi Parkı ile bir kaç gündür bazı eylemler yapılıyor. Gerekçe ne. Ağaçlar kesiliyor. Topçu kışlası yapılıyor. Burada AVM olacak. Taksim'de gezi parkında yapılanların kışlayla yapılmasıyla aslında alakası yok şu an. Bu kışlayı yapacağız, gökten zembille inen bir proje değildir.Olay ne Divan Oteli tarafındaki cadde, kesilen 5-6 ağaç, kesilen dedim yanlış oldu, sökülen ağaçlardır.

Amaç belediyeyi almak

Burada amaç ideolojik. Birinci amaç İstanbul Büyükşehir Belediyesini almaktır. Polisini çek diyor muhalefet lideri. Bugün de olacak, yarında olacak. Orası aşırı uçların ele geçirmek istediği bir yer.