Erdoğan: Taksim'de göstericiler dürüst davranmıyorlar, soruyorum muhatabım kim?'

Başbakan Tayyip Erdoğan, Gezi Parkı'na Topçu Kışlası ve alışveriş merkezi (AVM) yapılması projesi için onbinlerce insanın sokaklarda yaptığı protestolara tepki gösterdi. "Biber gazı kullanımında bir yanlış var, eyvallah" diyen Erdoğan, "Topçu Kışlası'nı yapacağız. Polis orada dün de vardı, bugün de var, yarın da olacak" dedi. Göstericilerin "dürüst davranmadığını" iddia eden ve "Soruyorum; muhatabım kim" diyen Erdoğan, yeniden yapılacak Topçu Kışlası'nın girişinin AVM veya şehir müzesi yapılabileceğini açıkladı. Ana akım medyanın protesto gösterilerini yeterince yansıtmaması eleştirilerine rağmen, Erdoğan medyanın olayları kışkırttığını öne sürdü ve "CHP'nin internet sitelerini" suçladı.
Erdopan, Türkiye'yi ayağa kaldıran Gezi Parkı direnişine ilişkin olarak ilk değerlendirmesini, Türkiye İhracatçılar Meclisi Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada yaptı.
Erdoğan'ın konuşmasından bazı satır başları şöyle:
Geçen 10 yılda sektör 4 kat artış sağladı
Her zaman bakanlarımla birlikte destekçiniz olmaya devam edeceğiz
Dünyadaki olumsuzluklara rağmen iyi durumdayız
IMF’e borç defterini kapattık
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları Türkiye'nin kredi notunu artırdı
Ekonomik gelişmeler bölgesel gücünüzü teyit etti
Hukuk ve demokrasinin askıya alındığı her dönemde ülke ve millet olarak ağır faturalar ödedik
Muhalefet de iktidar kadar kaliteli olmak zorunda
Sistem içinde en az iktidar kadar muhalefet de güçlü, kaliteli, seviyeli olmak zorundadır
En az iktidar kadar çalışmak, proje üretmek durumundadır
Muhalefet iktidarın seviyesine ulaşamazsa, yanına yaklaşamazsa aşırı uçların eline geçer
İktidar nasıl boşluk etmezse muhalefet de boşluk kabul etmez
Ama biz çok büyük boşluk yaşıyoruz
Seçmen oy verdiği partinin kaliteli, seviyeli yönetim istiyor
Toplumda çok ciddi tahrikler yapıldığını görüyoruz
Çoğunluğun azınlığa dayatma yapmasını kabul edemeyiz
76 milyonun tamamına hatırlatmak istiyorum. Türkiye parlamenter sistemin tıkır tıkır işlediği bir ülkedir
Çoğunluğun oyunu alarak iktidara gelen hükümetin dilediğini yapabileceğini iddia etmiyorum
Çoğunluğun azınlığa dayatma yapmasına bugüne kadar kabul etmedik
Bundan sonra da kabul etmeyiz
Türkiye’nin tarihinde çoğunluğun sesine kulak verilmemiştir
Bidon kafalı, göbeğini kaşıyan adam olarak görülmüştür çoğunluk
Demokratik tepki sandıkta konur
Hükümetin uygulamalarıyla meselesi olanlar hukuk yoluyla şikayetlerini dile getirirler
Sandıkta demokratik tepkiler ortaya konulur
Bu işin ölçüsü sandıktır
Sandı dışında netice arayanlar anti demokratik uygulamaların peşindedir
Arkadaşlarını ipe götürenler…
Menderes neden idam edildi?
Gerekçesi neydi?
Aynı şeyi 12 Eylül’de de yaşamadık mı?
Hukuk dışı eylem yapma hakkınız yok
Bu ülkede herkesin görüşlerini ifade etme hakkı vardır
Hukuk çerçevesinde eylem yapma, düşüncelerini söyleme hakkı vardır
Hukuk dışı eylem yapma, yoldan geçenlere zarar verme hakkı yoktur
Ağaçlar kesiliyor
Türkiye’de gerilimi arttırmaya hiç hakkı yoktur
Politika üretemeyen muhalefetin illegal örgütlerle nasıl görev aldığı defalarca gördük
Herkese sesleniyorum
Oynanan oyunu herkesin görmesini istiyorum
Gezi parkıyla ilgili bazı eylemler yapılıyor gerekçe ne ?
Ağaçlar kesiliyor, Topçu Kışlası yeniden yapılacak, AVM yapılacak
Taksim’de gezi parkında yapılan çalışmanın Topçu Kışlasıyla ilgisi yoktur
Topçu Kışlası'nı yapacağız, gökten inme bir proje değil.
Topçu kışlasını yağacağız
Şimdi bakın. Oynanan oyunu gayet iyi görün. Taksim Gezi Parkı ile bir kaç gündür bazı eylemler yapılıyor. Gerekçe ne. Ağaçlar kesiliyor. Topçu kışlası yapılıyor. Burada AVM olacak. Taksim'de gezi parkında yapılanların kışlayla yapılmasıyla aslında alakası yok şu an. Bu kışlayı yapacağız, gökten zembille inen bir proje değildir.Olay ne Divan Oteli tarafındaki cadde, kesilen 5-6 ağaç, kesilen dedim yanlış oldu, sökülen ağaçlardır.
Amaç belediyeyi almak
Burada amaç ideolojik. Birinci amaç İstanbul Büyükşehir Belediyesini almaktır. Polisini çek diyor muhalefet lideri. Bugün de olacak, yarında olacak. Orası aşırı uçların ele geçirmek istediği bir yer.