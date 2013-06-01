Gezi Parkı için ışıklar yanıp sönüyor, tencere, tava ve ıslıklar çalınıyor

Gezi Parkı'nın yok olmasına karşı başlayan eylemler dördününcü gününde polisin sert müdahalesiyle karşılaştı. Gün boyu süren polisin biber gazı ve tazyikli su ile müdahalesi ardından geceyarısı İstanbul'dan tencere, tava sesleri yükselmeye başladı.

Ana akım medya yaşananları sınırlı yansıtırken, ana iletişim araçlarından biri olan sosyal medyada yapılan paylaşımlarda Beşiktaşlı taraftarların grubu olan Çarşı'nın polis aracı KOMA'yı ele geçirdiği söylendi.

İşte o KOMA'nın fotoğrafı:

Ayrıca, Çarşı twitter ve facebook hesaplarından "Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarlarıyla birlikte Gezi Parkı'nın içinde olduklarını" iddia etti. Çarşı, sosyal medya hesaplarından şu açıklamayı yaptı: