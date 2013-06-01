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Gezi Parkı için ışıklar yanıp sönüyor, tencere, tava ve ıslıklar çalınıyor

İstanbul'da gün boyu süren Gezi Parkı eylemleri sokaklardan yükselen seslerle devam ediyor...

01 Haziran 2013 04:50

 
Gezi Parkı'nın yok olmasına karşı başlayan eylemler dördününcü gününde polisin sert müdahalesiyle karşılaştı. Gün boyu süren polisin biber gazı ve tazyikli su ile müdahalesi ardından geceyarısı İstanbul'dan tencere, tava sesleri yükselmeye başladı.
Ana akım medya yaşananları sınırlı yansıtırken, ana iletişim araçlarından biri olan sosyal medyada yapılan paylaşımlarda Beşiktaşlı taraftarların grubu olan Çarşı'nın polis aracı KOMA'yı ele geçirdiği söylendi.
İşte o KOMA'nın fotoğrafı: 
 
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Ayrıca, Çarşı twitter ve facebook hesaplarından "Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarlarıyla birlikte Gezi Parkı'nın içinde olduklarını" iddia etti. Çarşı, sosyal medya hesaplarından şu açıklamayı yaptı: 
 
SON DAKİKA: ALLAHİMİZA BİN SUKUR GEZİ PARKİNİN İCİNDEYİZ! FENER GS TARAFTARİ İLE BERABER PARK KONTROLUMUZDE! BU İS YUREK İSİDİR PARK BİZİMDİR! 
 

 

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