Gezi Parkı protestolarında yaralanan Lavna Allani'nin durumu kritik

İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Ali Çerkezoğlu, Gezi Prakı protestoları sırasında başına aldığı darbe sonucu kafatası çatlayan Lavna Allani'nin durumunun çok kritik olduğunu belirtti.

4 Gündür devam eden Taksim Gezi Parkı protestolarının sağlık bilançosu açıklandı. Taksim Dayanışma Toplantısı’nda konuyla ilgili bilgi veren İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Ali Çerkezoğlu, yüzlerce yaralının olduğunu, bu kişilerden üçünün gözünü kaybettiğini söyledi.

Elif İnce'nin Radikal gazetesinde yer alan haberine göre, Ankara ve İstanbul’da yapılan protestolarda hiçbir ölümün olmadığını söyleyen Çerkezoğlu, Fas asıllı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı 34 yaşındaki Lavna Allani’nin ise sağlık durumunun çok kritik olduğunu açıkladı.

Dün ilk ameliyatının ardından yoğun bakım servisine alınan Al Lami nin başında yeniden başlayan kanama tespit edilence kısa bir süre önce ikinci kez ameliyata alındı. Doktarlar yeniden başlayan kanamayı durdurmayı amaçlıyor.