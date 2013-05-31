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Taksim gaz bombasından ağlarken, TBMM'de Muammer 'Güler'

İçişleri Bakanı Muammer Güler ile BDP’li milletvekillerinin neşeli diyalogları ilginç görüntüler oluşturdu

31 Mayıs 2013 19:35

Polisin, Taksim Gezi Parkı’ndaki eylemleri sert bir biçimde dağıttı dakikalarda, Meclis'te İçişleri Bakanı Muammer Güler ile BDP'li Sırrı Sakık'ın neşeli sohbeti dikkat çekti.

TBMM Genel Kurulu’nda CHP'nin, BAŞKENTGAZ'ın ihale süreci ile ilgili Başbakan Erdoğan hakkında verdiği gensoru önergesinin gündeme alınıp alınmayacağına ilişkin görüşmeler sırasında İçişleri Bakanı Muammer Güler ile BDP’li milletvekillerinin neşeli diyalogları ilginç görüntüler oluşturdu.

BDP milletvekilleri Pervin Buldan ve Sırrı Sakık hükümet sıralarının bulunduğu bölüme giderek İçişleri Bakanı Muammer Güler ve Tarım Bakanı Mehdi Eker ile bir süre sohbet ettiler.

Karşılıklı sohbet sırasında renkli görüntüler yaşanırken Sırrı Sakık ile Mehdi Eker’in ellerindeki tespih hakkında bir süre konuştukları görüldü.

Bu arada Meclis’te bu anlar yaşanırken BDP’nin bir diğer milletvekili Sırrı Süreyya Önder ise Taksim Meydanı’ndaki gösteride polisin müdahalesi sonucu yaralanarak Taksim İlk Yardım Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Önder’in polisin attığı gaz bombası kapsülünün omuzuna isabet etmesi nedeniyle yaralandığı öğrenildi.

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