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Magazin

'George Clooney ve Amal Alamuddin çifti boşanma noktasına geldi' iddiası

In Touch dergisi, magazin dünyasının gözde çifti George Clooney ile Amal Alamuddin hakkında bir iddia ortaya attı

12 Şubat 2015 09:38

Geçtiğimiz Eylül ayında muhteşem bir kutlama ile evlenen George Clooney ile Amal Alamuddin çiftinin boşanma aşamasına geldiği idda edildi.

Lübnan asıllı uluslararası bir avukat olan Alamuddin'in eşi Clooney'den boşanma tazminatı olarak 200 milyon dolar alabileceği öne sürüldü. Amal Alamuddin en son olarak İşçi Partisi lideri Doğu Perinçek'e karşı AİHM'deki temyiz davasında Ermenistan hukuk ekibinde yer alarak gündeme gelmişti.

Haftalık “In Touch dergisi ünlü çift arasında evliliğinin üzerinden henüz dört ay geçmesine rağmen yoğun tartışmalar yaşandığını ileri sürdü.

Çıkan tartışmaların bu ikilinin farklı yaşam tarzlarından kaynaklandığını iddia eden dergi, Amal Alamuddin'in Clooney'den bir çocuk istediği buna yakışıklı aktörün ise karşı çıktığını öne sürdü.

In Touch dergisi ayrıca Clooney ile Alamuddin arasındaki boşanma tazminatının 200 milyon dolara çıkabileceğinede yer vererek avukat eşinin boşanma durumunda bu miktarı ünlü aktörden alabileceğini ifade etti.

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