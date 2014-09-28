George Clooney'in düğünü de 3 gün 3 gece olur

ABD’li aktör George Clooney (53) ile nişanlısı Lübnan asıllı İngiliz avukat Amal Alamuddin’in (36) İtalya’nın Venedik kentinde üç gün sürecek masalsı düğün töreni, dün akşam başladı.

Kente cuma günü gelen çift ve bazı davetliler, kutlamalara bir gün önce, bekarlığa veda partileriyle başladı. Venedik kanallarında tekneyle gittiği bekarlığa veda gecesi için seçtiği kırmızı elbisesiyle büyük beğeni toplayan Alamuddin’e, en yakın erkek arkadaşlarıyla bir başka teknede Clooney eşlik etti.

Davetli ünlüler

Giudecci adasındaki 5 yıldızlı Belmond Cipriani Oteli’nde verilen yemeğe Alamuddin ve Clooney ailelerinin yanı sıra, Clooney’nin sağdıcı olan Oscar ödüllü oyuncu Rende Gerber, eşi eski topmodel Cindy Crawford, aktörler Matt Damon, Brad Pitt ve Vogue dergisi Yayın Yönetmeni Anna Wintour da katıldı. Çiftin 2 milyon dolara (4.5 milyon TL) mal olduğu belirtilen üç günlük düğün törenlerinin ilkinin sembolik olacağı ve Roma Belediye Başkanı Walter Veltroni tarafından nikâh kıyılacağı belirtilmişti.