Clooney'den tutuklu gazeteciler için Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'yle görüşme talebi

ABD 'li ünlü aktör George Clooney’nin avukat eşi Amal Clooney, Mısır’da tutuklu bulunan Al Jazeera muhabirlerinden Muhammed Fehmi’nin serbest kalması yönünde görüşmeler yapmak için Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Sisi’den randevu talep etti.



Hürriyet'te yer alan habere göre, Clooney, Sisi’ye mektubunda konuyu kendisiyle ya da Mısırlı yetkililerle görüşmek istediğini ifade etti. Mısır’da 29 Aralık 2013’ten beri tutuklu bulunan üç Al Jazeera muhabirinden Avustralyalı Peter Greste, 1 Şubat’ta serbest kalmıştı. Diğer tutuklu Mısır ve Kanada vatandaşı olan Fehmi de, Sisi’nin yabancı tutukluların sınır dışı edilmesine imkân sağlayan kanundan yararlanarak hapisten çıkmak için Mısır vatandaşlığından vazgeçti. Mısırlı yetkililer, Fehmi’nin yakında serbest kalacağını açıklasa da bu henüz gerçekleşmedi. Bunun üzerine Clooney devreye girdi.

Yeniden yargılama tarihi 12 şubat

Mısır’da üçüncü tutuklu ise Mısır vatandaşı olan Bahir Muhammed. Muhabirler “yalan haberler yaymak ve Müslüman Kardeşler’i desteklemekten” 7 yıl ceza almıştı. Muhammed, silah bulundurduğu gerekçesiyle toplam 10 yıl ceza almıştı. Mısır Yüksek Mahkemesi ise gazetecilerin yeniden yargılanmasına karar vermişti. Dün yeniden yargılanma tarihi 12 Şubat olarak açıklandı.