Mısır, gazeteci Fehmi'yi de serbest bırakabilir

Al Jazeera muhabiri Peter Greste'nin 400 gün tutuklu kaldıktan sonra salıverilmesinin ardından, halen Mısır'da tutuklu bulunan diğer iki gazeteciden Muhammed Fehmi'nin de serbest bırakılması söz konusu.

Kanada ve Mısır pasaportlarına sahip olan Fehmi, Mısır vatandaşlığından çıkması halinde serbest kalabilir.

Kanada Dışişleri Bakanı John Baird, Fehmi'nin salıverilmesinin an meselesi olduğunu belirtti, ancak belirli bir zaman vermekten kaçındı.

Greste ve Fehmi, Mısır'da Kasım ayında çıkarılan bir yasaya dayanarak sınır dışı talebinde bulunmuşlardı.

Bu yasaya göre yabancı ülke vatandaşı olan tutuklu ve hükümlüler, kendi ülkelerinde yargılanmayı veya hapis cezasını orada çekmeyi talep edebiliyor.

Talebi kabul edilen Greste pazar günü salıverilmiş ve Mısır'dan sınırdışı edilmişti.

Hapisteki diğer gazeteci Bahir Muhammed'in ise, sadece Mısır pasaportuna sahip olduğu için, salıverilmesi zor görünüyor.

Üç Al Jazeera çalışanı 29 Aralık 2013'te tutuklanmış, ardından "yalan haber yaymak" ve "ulusal güvenliği tehlikeye atmak" suçlamaları ile 7 ila 10 yıl hapis cezalarına çarptırılmıştı.

Greste'den Mısırlı yetkililere çağrı

Al Jazeera muhabiri Peter Greste, serbest bırakılmasının ardından, Al Jazeera kanalına röportaj verdi.

Özgür olduğu için "ferahlık duyduğunu" belirten Greste, hapisteki iki arkadaşı Bahir Muhammed ve Muhammed Fehmi içinse "inanılmaz derecede endişelendiğini" belirtti.

Mısırlı yetkililer tarafından pazar günü uçağa bindirilen Greste'nin Kıbrıs üzerinden Avustralya'ya gideceği bildirilmişti. Al Jazeera röportajın nerede yapıldığını belirtmedi.

Salıverilmesinin Mısır için "büyük bir adım" olduğunu belirten Greste, arkadaşları için de aynı yolun izleneceğini umduğunu belirtti.

Peter Greste, "Eğer ben salıverildiysem, serbest bırakılmak onların da hakkı" dedi.

Pazar günü salıverilmeyi beklemediğini ve haberi duyunca çok karışık duygular hissettiğini belirten Greste "Hissettiğim heyecan ve ferahlığın yanında, hapishanede aile gibi olduğumuz dostlarıma, iş arkadaşlarıma veda etmek zorunda olmanın gerçek stresini yaşadım" diye konuştu.

Üç gazetecinin yargılandığı dava kapsamında birkaç öğrenci de tutuklu bulunuyor.

Öğrenciler Al Jazeera için çalıştıklarını reddediyor, ancak telefonlarıyla çektikleri görüntülerin Al Jazeera tarafından kullanıldığı tahmin ediliyor.

Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü'ne göre dünyada tutuklu gazeteci sayısı 165. Bunlardan 15'i Mısır'da tutuklu bulunuyor.