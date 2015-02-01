Mısır'da tutuklanan Avustralyalı Al Jazeera muhabiri serbest bırakıldı

Mısır'da 1 yılı aşkın süredir tutuklu bulunan El-Cezire'nin Avustralyalı muhabiri Peter Greste, Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin onayıyla serbest bırakıldı.

Sisi'nin onayıyla cezaevinden çıkan El-Cezire'nin Avustralyalı muhabiri Peter Greste, sınır dışı edilmesine karar verildi.

Avukat Şaban Said, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Geçen ay aralarında Greste'nin de bulunduğu Marriott Terör Hücresi davasında yargılanan sanıkların Cumhurbaşkanlığı tarafından affedilmelerine ilişkin temaslarda bulunuldu ve bugün Greste serbest bırakıldı. Bunun, diğer sanıkların en kısa zamanda serbest bırakılmalarına yönelik bir işaret olmasını umut ediyoruz" dedi.

Mısır asıllı Kanadalı gazeteci Muhammed Fehmi ve arkadaşları Avustralya vatandaşı Peter Greste ve Bahir Muhammed, 29 Aralık 2013'te, "Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) lehine yanıltıcı haber yaptıkları" iddiasıyla tutuklanmıştı.

Kahire Ceza Mahkemesi, geçen yıl haziran ayında söz konusu gazetecileri, 7 ile 10 yıl arasında değişen hapis cezasına çarptırmıştı. Temyiz mahkemesi ise 1 Ocak 2015'te 3 kişi hakkında verilen hapis cezasını bozarak, yeniden yargılanmalarına karar vermişti.

Mısır'da cumhurbaşkanının "yargılanan yabancıların, nihai karar öncesinde ülkelerine teslim edilmesi" yetkisi bulunuyor.