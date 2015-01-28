Doğu Perinçek AİHM'de Amal Clooney'e karşı

Anayasa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Büyük Daire, İşçi Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’in, “Ermeni soykırımı emperyalist bir yalandır” sözleri üzerine davalık olduğu İsviçre’nin temyiz başvurusunu bugün görüşecek. Perinçek’i Strasbourg’a uğurlayan DSP Genel Başkanı Masum Türker, “Hepimiz biliyoruz ki bu dava Ermeni soykırımı davası değil. Ayrımcılığa uğramış ve arkadan vurulmuş bir dava var ortada. Perinçek’in davası Türkiye adına kotarılmış bir davadır. Bu seyahate Başbakan’ın da eşlik etmesi gerekir” dedi.

Hürriyet'ten Güven Özalp'in haberine göre, Perinçek’in temyiz duruşmasında Ermenistan’ın hukuk ekibinde, ünlü aktör George Clooney’nin avukat eşi Amal Alamuddin Clooney de var.

2’ye karşı 5 oy

AİHM’nin temyiz organı olarak görev yapan 17 yargıçtan oluşan Büyük Daire’de görülecek duruşma ‘Soykırım var mı yok mu’ sorusuna cevap aranacak bir kapsama sahip olmasa da, dava ifade özgürlüğü davası olma boyutunu da aşmış durumda. Normal şartlarda geçen yılın son aylarında yapılması öngörülen ancak aynı zamanda ‘Ermeni soykırımı’ iddialarının 100’üncü yılı olan 2015’e bırakılan duruşmaya Perinçek ve İsviçre’nin yanı sıra Türkiye, Ermenistan ve çoğu Ermeni diasporasına dahil 11 sivil toplum kuruluşu müdahil oldu. AİHM Büyük Dairesi genelde bir önceki daire kararını izleyen bir yaklaşım benimsiyor. 17 Aralık 2013’te Perinçek lehine sonuçlanan davada, kararın oybirliği yerine 2’ye karşı 5 oyla alınmasının yanı sıra konunun siyasi ve uluslararası boyutu, bu yaklaşımın yüzde 100 izleneceği yönünde öngörüde bulunmayı engelliyor. AİHM, 2013 kararında, “Kanıtlanması zor ve dar kapsamlı hukuksal bir kavram” olarak tanımladığı “Ermeni soykırımı” tartışmasına girmekten özellikle kaçınsa da Ermeni soykırımı iddiaları ve Yahudi soykırımının birbiriyle karşılaştırılamayacağı vurgusu yapmıştı.

Erivan’ın avukatı

DAHA önce eski Ukrayna Başbakanı Yuliya Timoşenko ve Wikileaks Editörü Julian Assange gibi isimleri savunmasıyla dikkat çeken, aynı zamanda ünlü aktör George Clooney’nin eşi Avukat Amal Alamuddin Clooney de davaya müdahil olan Ermenistan’ın hukuk ekibinde yer alıyor. Ergenekon davası kapsamında yurtdışına çıkış yasağı bulunan ancak Büyük Daire oturumunda kendini savunmak için itiraz etmesi üzerine İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yasağı kaldırılan Perinçek de duruşmada savunma yapacak. Duruşmada tüm tarafları dinleyecek olan Büyük Daire, konuya ilişkin kararını ileri bir tarihte verecek. Büyük Daire’den çıkan karar ne olursa olsun, 1915 olaylarının 100’üncü yılı olmasının da etkisiyle uluslararası çapta bir tartışma yaratmasına kesin gözüyle bakılıyor.

200 kişiyle Strasbourg’a

İŞÇİ Partisi (İP) Genel Başkanı Doğu Perinçek ve beraberindeki yaklaşık 200 partili, AİHM Büyük Daire’de görülecek Perinçek-İsviçre davası için Fransa'nın Strasbourg kentine gitti. Uçuş öncesinde Sabiha Gökçen Havalimanı’nda bir basın açıklaması düzenleyen Perinçek, şunları söyledi: “Yerleşik haksızlıkların olduğu durumlarda önyargılar taşlaşır. Önyargıların taşlaştığı durumlarda adil karar vermek zordur. Ama AİHM'in 2’nci Dairesi çok cesur bir karar verdi biliyorsunuz 17 Aralık 2013'te. Şimdi Büyük Daire’den aynı kararı bekliyoruz. Bunun için Strasbourg'a gidiyoruz. Güveniyoruz çünkü haklıyız. Gerçekler de hukuk da bizim yanımızda."