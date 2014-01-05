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Genelkurmay Hatay'daki TIR için jandarmayı uyarmış

Hatay’da savcılar ve güvenlik güçleri ile MİT arasında kriz yaratan TIR'la ilgili Genelkurmay'ın jandarmayı uyardığı öğrenildi

05 Ocak 2014 01:24

Arzu Yıldız \ ANKARA

Hatay’da savcılar ve güvenlik güçleri ile MİT arasında kriz yaratan TIR'la ilgili olarak savcı Özcan Şişman tarafından hazırlanan tutanakta Genelkurmay 2.Başkanı ve Jandarma Genel Komutanı’nın da aramanın yapılmaması için müdahalede bulunduğu öne sürüldü.

Adana TMK 10. Maddesiyle Yetkili Savcı Şişman,  tutanakta TIR'ın MİT’e refakatinde olduğunun ortaya çıkmasına rağmen arama yapmakta ısrarcı olduğunu anlattı. MİT personelinin "devlet sırrı niteliğinde malzeme var" diyerek aramayı engellediği olay yerinde bulunan polislere İçişleri Bakanlığı ve valilikten, TIR'daki MİT personelinin "doğrudan Başbakanlık makamına bağlı çalıştıkları" belirtilerek "geri çekilin" emri geldiğini ifade eden Savcı Şişman,  jandarmaya “aramayı yapmadan geri çekilin” talimatını Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile Jandarma Genel Komutanlığı Kurmay Başkanı’nın verdiğini belirtti. Şişman tutanakta, “suç delillerinin karartıldığını, suçluların kayırıldığını ve adli görevin yapılmasının engellendiğini” belirtti.

Olaya Adalet Bakanlığı'nın da müdahale ettiğini anlatan Şişman, Genelkurmay 2. Başkanı, Jandarma Genel Komutanlığı Kurmay Başkanı, İçişleri Bakanı, Adalet Bakanı, Hatay Valisi ve “aramayı yapmayarak adli görevi yerine getirmeyen adli kolluk görevlileri jandarma ve polisten” şikâyetçi oldu.

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