TIR'ı ve MİT'çileri bıraktıran yazı: Başbakanlığa bağlı çalışıyorlar

Yeni yılın ilk günü Hatay Jandarma Komutanlığı, silah taşıdığı ihbar edilen bir TIR'ı durdurdu. İçinde MİT görevlilerinin bulunduğu belirtilen ve içinde arama yapılmasına izin verilmeyen TIR olayının perde arkasındaki önemli gelişmeler ortaya çıkmaya başladı. Hatay Valisi Celalettin Lekesiz, TIR'da arama yapılmasını önleyen personel için Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihabarat Teşkilatı Kanunu'na işaret eden ve bu kişilerin "doğrudan Başbakanlık makamına bağlı çalıştığını, alıkonulmalarının cezai sonuçlar doğurucağını" vurgulayan bir yazı gönderdi. Lekesiz, yazısında MİT çalışanlarının kimliklerinin tespit edilerek bırakılmasını istedi. Lekesiz'in yazısı üzerine savcılar eşliğinde TIR'da arama yapmak isteyen polis ve jandarma geri çekildi.

T24'ün adli kaynaklardan aldığı bilgiye göre olay şöyle gerçekleşti:

1 Ocak Çarşamba günü sabah erken saatlerde Hatay İl Jandarma Komutanlığı'na İHH Yardım Konvoyu'nun arasında bulunan bir TIR'ın içinde silah bulunduğu ihbar edildi ve aracın plakası bildirildi. Kırıkhan Başsavcısı, Kırıkhan Nöbetçi Savcısı, Adana TMK 10. Maddesiyle Yetkili Cumhuriyet Savcısı Özcan Şişman, polis ekipleri ve jandarma Reyhanlı yolu üzerinde ihbar edilen TIR'ın durdurulması için hazırlık yapıldı. Beklenen TIR geldiğinde savcılar mahkemeden aldıkları arama kararını araçta bulunan üç kişiye gösterdiler. İhbarda öne sürüldüğünün aksine aracın İHH ile bir ilgisinin bulunmadığı anlaşıldı.

Araçta bulunanlar kendilerinin MİT görevlisi olduğunu, aracın da MİT’e ait olduğunu belirterek arama yapılmasına karşı çıktılar. Savcılar, arama kararının uygulanması gerektiğinde ısrarcı olunca, olay yerine MİT mensubu olduğu belirtilen yaklaşık 12 kişi ve MİT Ankara Bölge Başkanı da intikal etti. Durdurulan TIR’ın aranmaması, konudan İçişleri Bakanlığı ve devletin yetkili kurumlarının haberdar olduğu ifade edildi.

Valilik: Personel Başbakanlığa bağlı, çekilin

Savcılar arama yapmakta ısrarcı olunca TIR'ı aramak için olay yerine intikal eden Jandarma ve polislere Hatay Valiliği'nden "çekilin" talimatı geldiği, akabinde jandarma ve polisin olay yerinden ayrıldığı, savcı Özcan Şişman, savvılık koruması ve MİT görevlilerinin başbaşa kaldığı, ardından TIR'a müdahale edilemediği bildirildi.

Olaydan sonra TIR'ın Kilis yönüne doğru hareket ettiği belirtilirken savcılar olayla ilgili tutanak tuttu. Kırıkhan Başsavcısı, olay günü görevli olan savcı ve olay yerinde inceleme yapan TMK. 10.Maddesiyle Yetkili Cumhuriyet Savcısı ve koruma memuru olayı kapsamlı bir şekilde anlatarak tutanağı Hatay Başsavcısı'na sundu.

'Çatışma riski üzerine bırakıldı'

Savcı Şişman’ın hazırladığı tutanakta TIR'ın olay yerinde yaşanan gerginlik ve çatışma riskine karşı bırakıldığı ifade edildi. Başsavcı'ya durumu aktaran savcı Şişman’ın Hatay Başsavcılığı'nın olayla ilgili suç duyurusunda bulunmaması halinde kendisinin ve korumasının yaşanan olayla ilgili olarak suç duyurusunda bulunacağı aktarıldı.

T24’e bilgi veren yetkililer, olay yerinde bulunan ve krize tanıklık eden Kırıkhan Savcılığı, Jandarma ve emniyetin de olayla ilgili kapsamlı bir tutanak hazırladıklarını belirtiler. Olay anında arama yapılamadığı için gözaltı işlemi yapmanın da mümkün olmadığı belirtildi.

İşte Vali'nin yazısı: