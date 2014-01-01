Hatay'da silah taşıdığı ihbarıyla durdurulan TIR aranamadı, savcılık ve MİT görevlileri arasında kriz çıktı!

Arzu Yıldız / Ankara

Hatay Jandarma Komutanlığı'na bugün (1 Ocak 2014) gelen bir ihbar üzerine Hatay’ın Reyhanlı ilçesine bağlı Özova tarım civarında içi silah dolu olduğu öne sürülen bir TIR durduruldu.

Gelen ihbar üzerine Kırıkhan-Reyhanlı yolu Özova tarım bölgesinin ikinci kilometresinde jandarma ekiplerince durdurulan TIR'ın İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı'na (İHH) ait olduğu, TIR'ın içinde İHH Bölge Müdürü'nün de bulunduğu iddia edildi. Ancak İHH, TIR'la ilgisi bulunmadığını duyurdu.

Arama kararı olmasına rağmen TIR'ın aranmasına izin verilmediği öne sürüldü. T24'e bilgi veren soruşturma makamları, TIR'ın içinde İHH temsilcisinin de bulunduğu haberlerini doğrulamadılar. Soruşturma makamları "TIR'da MİT görevlisi olduğunu söyleyen kişiler bulunduğunu, ihbar üzerine yapılmak istenen aramayı engellediklerini ve büyük bir gerginlik çıktığını" söylediler. Sürecin devamında, MİT görevlisi olduğunu söyleyenlerin yeni katılımlarla 15 kişiye ulaştığını belirten kaynaklar, savcılığın tutanak düzenleyerek suç duyurusunda bulunmayı planladığını aktardılar.

Jandarmaya gelen ihbar notunun şu içerikte olduğu öğrenildi:

"01 Ocak 2014 günü saat 16.00 sıralarında insani yardım malzemesi taşıdığı kılıfıyla içi silah dolu bir TIR'ın Hatay'ın Reyhanlı ilçesinden Kilis iline doğru yola çıkacağı, sevkiyatın yapılacağı aracın plakasının 06 BR 8860 olduğu, dorsesinin ise 06 DE 3290 olduğu..."

Nereye götürüldüğü bilinmeyen TIR'la ilgili incelemeyi Nöbetçi Savcı Özcan Şişman'ın yaptırdığı kaydedildi. Soruşturmayla ilgili gizlilik kararı alındığı belirtildi.

Reyhanlı'da ihbar edilen TIR'ın durdurulması ve arama girişimi üzerine çıkan gerginlik nedeniyle CHP milletvekillerinin de bölgeye gitme kararı aldığı bildirildi.

İHH: Jandarma İHH ile ilgili bir bilgi olmadığını bildirdi

İHH İnsani Yardım Vakfı'ndan, olaya ilişkin yapılan açıklamada, "Hatay İl Jandarma Komutanlığı, avukatlarımıza İHH ile ilgili bir bilgi olmadığını bildirmiştir" ifadesine yer verildi.

İHH'nın internet sitesinde yer alan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İHH’nın merkezine de bölgedeki ekiplerine de böyle bir yardım gönderildiğine dair bir bilgi olmadığı gibi, bölge ekiplerimiz Kırıkhan jandarma birimine giderek, olay yerinde İHH ile alakalı herhangi bir aracın söz konusu olmadığını teyit etmiştir.Hatay İl Jandarma Komutanlığı, avukatlarımıza İHH ile ilgili bir bilgi olmadığını bildirmiştir. Radikal gazetesinin, İHH adını vererek bu haberi karalama amaçlı yapması manidardır. Her türlü hukuki yola başvuracağımızı ve dava hakkımızı saklı tutarak şimdilik bu kadar açıklama ile kamuoyunu aydınlatmak istiyoruz.

17 Aralık operasyonu ile beraber oldukça sıklaşan bir şekilde kurumumuza yönelik iftira, karalama, tuzak oyunlar oynandığına dikkat çekerek, medya kurumlarını da tüm ilgili yetkili kurumları da mensubiyetlerine binaen değil, dürüstçe ve ahlaki/etik ve hukuka uygun davranmaya davet ediyoruz.''