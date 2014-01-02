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MİT görevlileri 'devlet sırrı' diyerek TIR'ı aratmamış

TIR'da arama yapılmasını engelleyen MİT görevlilerinin 'devlet sırrı' gerekçesini öne sürdükleri ortaya çıktı

02 Ocak 2014 20:11

Arzu Yıldız-Ankara

Yeni yılın ilk gününde Hatay'da kaçak silah taşıdığı ihbarıyla durdurulan TIR'da arama yapılmasını engelleyen MİT görevlilerinin "devlet sırrı" gerekçesini öne sürdükleri ortaya çıktı. Olayda TIR'ın dışında Fiat Linea marka bor otomobil de kayıtlara geçti.

Suriye sınırındaki Reyhanlı ilçesi yakınlarında 1 Ocak 2014 Çarşamba günü yaşanan TIR krizi konusunda Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı bir tutanak hazırladı. Tutanakta, yaşanan krizi özetleyen Başsavcılık, MİT görevlilerinin, kaçak silah taşıdığı ihbar edilen TIR'ın içindeki malzemenin "devlet sırrı niteliğinde olduğunu, bu nedenle aramaya yapılamayacağını beyan ettiklerini" tutanağa geçirdi.

İşte o tutanaklar

 

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