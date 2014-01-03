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Savcı'dan 'TIR'da devlet sırrı' engeline suç duyurusu

'Devlet sırrı niteliğinde malzeme var' gerekçesiyle müdahale ettirilmeyen MİT'e ait TIR'ı aramak için tek başına kalan savcı gidenlerin tamamından şikayetçi oldu, suç duyurusunda bulundu

03 Ocak 2014 11:55

Arzu Yıldız / Ankara

Adana TMK.10. Maddesiyle Yetkili Cumhuriyet Savcısı Özcan Şişman, 1 Ocak'ta mühimmat taşıdığı ihbar edildiği için Hatay'da Kırıkhan-Reyhanlı yolunda durdurulan TIR'ın aranması konusunda yaşanan krizle ilgili suç duyurusunda bulundu. Şişman, 1 Ocak'ta yaşananları 3 sayfalık tutanağına yansıtırken, ihmali olduğunu düşündüğü isimler ile aramayı engelleyen MİT personelinde şikayetçi oldu. Şişman, mahkeme kararı bulunmasına rağmenTIR'da arama yapılmasının engellendiğnini vurguladı.

T24'ün aldığı bilgiye göre, Savcı Şişman, Hatay Valisi Celalettin Lekesiz'in  "MİT personelinin doğrudan Başbakanlığa bağlı çalıştıkları ve alıkonmalarının ceza gerektireceği" yazısından sonra  herkesin talimatla çekildiği olay yerine en son MİT mensuplarıyla kendisi ve korumasının karşı karşıya kaldığını tutanağa anlattı.

Dilekçesinde olay yerine intikal ettiklerinde "devlet sırrı niteliğinde malzeme bulunduğu" gerekçesiyle MİT mensuplarının TIR'ı aratmadığını, ancak kendisinin ısrar ettiğini anlatan Şişman, bunun üzerine İçişleri'nin devreye girdiğini ve aracın geçişine izin verilmesinin istendiğini ifade etti. Şişman, tüm uyarılarına rağmen "TIR' ve içindekileri bırakın" talimatını dikkate almadığını ve arama konusunda ısrar ettiğini anlattı.

 

Çatışma çıkacaktı!

 

Savcı Özcan Şişman, bu esnada MİT görevlileri ve güvenlik güçleri arasında tartışma çıktığını, olayın çatışmaya varacak kadar büyüdüğünü belirtti. Bunun üzerine İçişleri  Bakanlığı ve Hatay Valisi olay yerindeki jandarma ve polise "çekilin" talimatı verdi. Kolluk güçleri İçişleri'nin talimatına uyarak geri çekildi. Şişman daha sonra kendisi, koruma polisi, Kırıkhan Savcısı ve Kırıkhan Başsavcısı ile MİT mensuplarının kaldığını ifade etti.

Kolluğun çekilmesine rağmen arama kararını uygulamak istediğini, MİT personelinin ise yine engellediğini anlatan Özcan, Kırıkhan Başsavcısı'nın da nöbetçi savcıya baskı yaparak olay yerinden uzaklaştırdığını anlattı.

Savcı Şişman, tüm bu gelişmeler üzerine Hatay Cumhuriyet Başsavcısı'nı arayarak durumu bildirdiğini, ancak oradan da bir sonuç alamadığını ifade etti. Şişman, TIR'ın bulunduğu bölgede sadece kendisi ve koruması kalınca arama kararını uygulayamadığını kayda geçirdi.

 

Suç duyurusu ve gerekçesi

 

Devletin tüm organlarının TIR'ın aranmaması konusunda seferber olduğunu anlatan Şişman, "Görevi kötüye kullanmak, yargı kararının uygulanmasını engellemek, emre itaatsizlik, tehdit" suçlamalarıyla şikayetçi olduğu kişileri şöyle sıraladı:

Hatay Cumhuriyet Başsavcısı, Kırıkhan Başsavcısı, Hatay İl Jandarma Komutanı, emniyet yetkilileri, Hatay Valisi, İçişleri Bakanlığı yetkilileri, MİT mensupları.

 

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