Efkan Ala: TIR'da Türkmenlere götürülen yardım var, siz içini biliyor musunuz?

Bugün TBMM'de yemin eden İçişleri Bakanı Efkan Ala, Hatay’da durdurulan ve içinde mühimmat olduğu ileri sürülen TIR ile ilgili olarak konuştu.

Efkan Âlâ, gazetecilerin sorusu üzerine ''Orada Türkmenler var. TIR'da Türkmenlere giden yardımlar var. Herkes işini bilecek. Siz içini biliyor musunuz?'' dedi.

Gümrük Bakanı: Her şey x-rayden geçiyor

Gümrük Bakanı Hayati Yazıcı da ''Suriye'ye giden her şeyi x-ray'den geçiriyoruz. Bu durumun bizimle ilgisi yok. İçişleri Bakanlığı ilgileniyor. Ama biz ihbar olsun olmasın Suriye'ye geçen her TIR'ı x-rayden geçiriyoruz. Bunu da biliyorsunuz orada silahlar bulundu. Türkiye'den geldi diye yayınlar yapanlar oldu. Bizde Türkiye’yi korumak için tüm TIR'ları x-rayden geçiriyoruz’’ diye konuştu.