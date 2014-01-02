T24 LogoT24 Logo
Gündem

Efkan Ala: TIR'da Türkmenlere götürülen yardım var, siz içini biliyor musunuz?

İçişleri Bakanı Efkan Ala, Hatay'daki TIR iddiaları için açıklama yaptı. Ala, TIR'ın Türkmenlere yardım götürdüğünü söyledi

02 Ocak 2014 18:04

Bugün TBMM'de yemin eden İçişleri Bakanı Efkan Ala, Hatay’da durdurulan ve içinde mühimmat olduğu ileri sürülen TIR ile ilgili olarak konuştu.

Efkan Âlâ, gazetecilerin sorusu üzerine ''Orada Türkmenler var. TIR'da Türkmenlere giden yardımlar var. Herkes işini bilecek. Siz içini biliyor musunuz?'' dedi.

 

Gümrük Bakanı: Her şey x-rayden geçiyor

 

Gümrük Bakanı Hayati Yazıcı da ''Suriye'ye giden her şeyi x-ray'den geçiriyoruz. Bu durumun bizimle ilgisi yok. İçişleri Bakanlığı ilgileniyor. Ama biz ihbar olsun olmasın Suriye'ye geçen her TIR'ı x-rayden geçiriyoruz. Bunu da biliyorsunuz orada silahlar bulundu. Türkiye'den geldi diye yayınlar yapanlar oldu. Bizde Türkiye’yi korumak için tüm TIR'ları x-rayden geçiriyoruz’’ diye konuştu.

 

ETİKETLER

efkan alatürkmeyardımtırhatay

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

10 soruda Libya hakkında her şey; bugüne nasıl gelindi, dünya...

İran, ABD'nin tüm savunma hattını terörist ilan etti...

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından seferler yarın 06.00'ya...

İranlı General Süleymani'nin cenazesinde izdiham: Ölü sayısı 50'ye yükseldi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24