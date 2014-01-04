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MİT'çiler hakkında suç duyurusu yapan savcı TIR dosyasını bıraktı

Savcı Özcan Şişman, hem TIR krizine yol açan soruşturma dosyasının, hem de Hatay bölgesinden sorumlu TMK savcılığı görevinin kendisinden alınmasını istedi

04 Ocak 2014 16:16

Arzu Yıldız / Ankara

Yılın ilk günü, Hatay’da içinde mühimmat bulunduğu gerekçesiyle durdurulan TIR’ı “devlet sırrı” olduğu gerekçesiyle aratmayan MİT mensupları hakkında suç duyurusunda bulunan Savcı Özcan Şişman dosyayı bıraktı. Adana Adliyesi’nden alınan bilgiye göre, Terörle Mücadele Kanunu’nun 10. maddesiyle yetkili Savcı Şişman, ilgili dosyanın başka bir savcıya verilmesini talep etti ve bu talebi kabul edildi.

Adana’da kritik soruşturmalara imza atan TMK Savcısı Özcan Şişman, “süreçte yargıyı engelleme girişimine göz yumulduğu” gerekçesiyle ‘TIR’ dosyasının başka bir savcıya verilmesini talep etti. Başsavcılık, Şişman’ın talebini yerinde buldu ve dosyayı başka bir savcıya sundu. Öte yandan Şişman, Hatay bölgesinden sorumlu TMK savcılığı görevinin de kendisinden alınarak başka bir savcıya verilmesini istedi. Başsavcılık bu talebi de yerinde buldu ve Hatay bölgesiyle ilgili soruşturmaları yürütmesi için yeni bir savcı görevlendirdi.

TIR dosyasını bırakan Şişman’ın özellikle son dönemde kamuoyuna yansıyan bazı kritik soruşturmalara baktığı öğrenildi. O soruşturmalardan bazıları şöyle:

 

Meşhur Harmuş dosyasını da o yürüttü

 

Şişman’ın, Suriye’deki iç savaş nedeniyle Türkiye’ye sığınan muhalif Albay Hüseyin Mustafa Harmuş’un Suriye’ye para karşılığı satıldığı iddiaları üzerine başlatılan soruşturma sonunda, aralarında MİT’çilerin de bulunduğu 7 sanıkla ilgili davayı açan savcı olduğu öğrenildi. Şişman, Harmuş’un 100 bin dolar karşılığında Suriye askerlerine teslim edildiği iddiaları üzerine 13'ü MİT’çi 17 kişi hakkında 27'şer yıl hapis istemiyle iddianame hazırlamıştı. Özcan’ın yürüttüğü bu soruşturma da krize neden olmuştu.

 

Pepe Ahmet çetesi iddianamesini hazırlamıştı

 

Şişman’ın ayrıca, yine Adana’da “Pepe Ahmet” olarak bilinen çeteyle ilgili soruşturmayı yürüttüğü, aralarında bazı emniyet amirlerinin de bulunduğu sanıklar hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etmişti. Şişman tarafından hazırlanan iddianamede aralarında asker, polis ve çete üyelerinin bulunduğu iddianame öncesinde bir polis amirinin de şüpheli olarak ifadesini almıştı. Operasyon sonrasında 100 kişilik bir grup adliyeyi basma girişiminde bulunmuş, Savcı Şişman, söz konusu grubun adliyeye geldiği güne dair güvenlik kameralarını incelerek suça karışanlar hakkında da işlem yapmıştı.

 

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