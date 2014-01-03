TIR krizinden yeni görüntü

Hatay İl jandarma Alay Komutanlığı ekipleri tarafından içerisinde silah olduğu ihbarıyla durdurulan ve MİT'in aramaya izin vermemesiyle başlayan TIR krizinde yeni görüntü ortaya çıktı
03 Ocak 2014 15:30
Arzu Yıldız / Ankara
Hatay İl Jandarma Komutanlığı tarafından 1 Ocak’ta, içerisinde silah olduğu ihbarı üzerine durdurulan ve MİT mensuplarının "devlet sırrı niteliğinde malzeme taşıdığı" gerekçesiyle aranmasını engellediği TIR ile ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde araç durdurulduktan sonra MİT görevlilerinin görüntülendiği karede yer alan mavi renkli linea marka otomobilin TIR'a refakat eden MİT elemanlarının aracı olduğu belirtiliyor.