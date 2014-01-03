Birleşmiş Milletler: TIR'ları arayın!

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Valerie Amos, Hatay'da önceki gece durdurulan TIR'la ile ilgili yaptığı açıklamada "BM olarak sınırı geçecek tüm yardım TIR'larının gümrük kontrolünden geçmesini istiyoruz" dedi.

Hürriyet gazetesinden Razi Canikligil'in haberine göre, BM Genel Merkezi ’nde yaptığı basın toplantısında Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde önceki gece ihbar üzerine durdurulan TIR’ın Türkiye ’de krize yol açtığının ve içinde ne olduğu bilinmeyen TIR’ın arama yapılmadan Suriye’ye geçtiğinin hatırlatılması üzerine konuşan Amos şu ifadeleri kullandı:

“Yardımlar bir ülkeye geldiği zaman normal gümrük prosedürlerinden geçmek zorunda. Özellikle Suriye gibi bir ülkeye gideceği zaman sınırdaki daha farklı kontrol noktalarına gelebilir. Bazen hükümet kontrolü olur, bazen de muhalif güçleri belli noktalarda kontrol yapar. Ancak genellikle Suriye gibi ülkelerde hükümet geçiş yetkisi verir. Konvoyların evrak işlemleri bu kontrol noktalarında yapılır. Bazen durdurulup kontrol edilirler. Bunların içinde neler olduğuna bakarlar.”

Daha önce Suriye hükümetinin bu konvoylarda ameliyat malzemeleri taşınmadığı yönünde ısrarcı olduğunu da hatırlatan Amos sözlerine şöyle devam etti:

“Ama çatışmaların gerçekliğine baktığımızda bunun her zaman böyle yürümediğini görüyoruz. Biz TIR’ların normal güvenlikten geçtikten sonra kontrol noktalarında gerekli evrak işlemlerinin yapılmasını, daha sonra da serbest bırakılmasını istiyoruz. Bölgedeki mülteci kamplarının sınırdan daha uzak noktalara kurularak askeri kamp haline getirilmesine engel olunmasını da istemiştik.“